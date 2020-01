Pilař může v Sigmě zůstat, říká Minář. Další nabídky nesplňují představy | iSport.cz

Odchod Jakuba Plška do maďarského Puskáse jako jediná olomoucká ztráta? Je to možné. Podle Ladislava Mináře, sportovního manažera Sigmy, klub nechce prodat ani Václava Jemelku do Kajratu Almaty, ani Davida Zimu do Slavie. „Nejsou to nabídky, které bychom byli ochotni akceptovat,“ vysvětlil. Prioritou Hanáků je posílit útok, protože Martin Nešpor je dlouhodobě zraněný, Ismar Tandir odchází hostovat do slovenského Pohronie a u Václava Pilaře je otazník.

Rýsují se přestupy Václava Jemelky do Kajratu Almaty a Davida Zimy do Slavie?

„Jsou to spíš pohyby v médiích, my v téhle fázi nemáme zájem někoho uvolňovat. Nabídky, které dorazily, nejsou takové, které bychom byli ochotni akceptovat. A nechceme, aby během jednoho přestupního okna odešli dva nebo tři hráči.“

I když to měli slíbené?

„Jediný Plšek to měl slíbené. Několikrát během podzimu dával najevo, že chce odejít. A když zlomíte tu hranu, když on se vidí jinde a vy ho nepustíte, je to kontraproduktivní. Takže jenom tomu jsme to slíbili. Navíc ta nabídka na něj teď přišla úplně stejná jako v létě.“

Podle Jemelky jde o velmi slušnou nabídku.

„Vašek si postěžoval, ale to není z jeho hlavy. To je celé, co k tomu řeknu. Kazaši naši představu vědí celou dobu, ale nepřiblížili se jí.“

Co když se ta hrana, o které jste mluvil, zlomí i u Jemelky?

„Nemám strach, protože má smlouvu do léta 2022. A cenu hráče určuje i délka kontraktu. U těch, kterým končí smlouva za rok a půl, můžeme třeba řešit i nižší nabídky, ale kam Vašek spěchá? Ještě tady může minimálně půl roku nebo rok být.“

A zájem Slavie o Zimu?

„Přišla nabídka, ale zatím ji neřešíme.“

Jak to vypadá s Václavem Pilařem?

„Dodneška jsem na něj nezaregistroval žádnou nabídku. Budeme sedět, jsou čtyři varianty. Buď přestoupí, nebo půjde hostovat a někdo půjde na oplátku k nám. Nebo bude v béčku, nebo bude v áčku. (úsměv) Teď fakt nevím, kluci měli dovolenou, v hlavách to může být jiné než na začátku.“

Bylo těžké udržet trenéra Radoslava Látala, o kterého stál polský Bialystok?

„Bylo to jednoduché. Má tady ještě smlouvu na rok a půl, nebyl zájem ho uvolňovat. Vy jste sice strašně kritičtí, ale musíme bojovat.“

Není to svým způsobem zázrak, že po průměrném podzimu přijdou takové nabídky?

„Ano, byly lepší, než když jsme udělali čtvrté místo a šli do Evropy. Na druhou stranu není pravda, že je to nabídka, která už nikdy nepřijde. Nikdy nelze najít tu hranu, není to spravedlivé, stejně jako není spravedlivá hráčská smlouva. Každý má jinou.“

Změnilo se tedy něco na ekonomické situaci v klubu?

„Když prodáte, můžete si někoho dovolit, ale musíte vyhodnotit za kolik. Možná na to budeme mít jinačí názor, ale náš kádr má šířku i kvalitu. Chceme hrotového útočníka, ale to chce sedmdesát procent týmů. Není potřeba do ničeho sahat hodně, můžeme se spíš bavit o herním projevu. Navíc jsme hodně zápasů ztratili zbytečně v závěru, mohli jsme být úplně někde jinde.“

Kouč ale ten řez v kádru chtěl udělat...

„Myšlenka na to je, ale nedá se to udělat během jednoho transferového okna. Nepředěláte to hned.“

Popište Luise Arroya z Třince, který s vámi trénoval už na konci podzimu.

„Tohoto chlapce si otestujeme, vycházíme z poznatků Jirky Nečka, který s ním pracoval. Ale nedělal bych z toho nic velkého. Je to mladý kluk, ale třeba překvapí.“

A co transfer Radka Vítka do Manchesteru United?

„Jednání probíhají, tento týden to nějak uzavřeme. Bylo by to zajímavé, co se týká prezentace olomouckého fotbalu. Kluci jako Daněk nebo Šíp jsou velice šikovní, ale je rozdíl mezi hráči a brankářem. Takže proč to neudělat, navíc Manchester bere skoro každý rok gólmana z Česka. Na jednu stranu říkám ne Jemelkovi, protože to cítíme jinak, na druhou stranu rodiče vidí, že i ze Sigmy se dá do takového klubu. Pro reputaci výchovy je to dobré.“