Jablonec zahájí přípravu téměř beze změn. O Sýkorovi bude jednat se Slavií | iSport.cz

„Kádr je prakticky beze změn. Žádní noví hráči a nikdo neodchází. Jen mimo Sýkory, který se vrátil do Slavie,“ uvedl v tiskové zprávě jablonecký trenér Petr Rada.

Kádr Severočechů na startu přípravy čítá 28 hráčů. Jablonečtí se na vstup do jara budou nejprve chystat na tradičním zimním turnaji Tipsport lize a poté se vydají na soustředění do Španělska.

„Změna to asi bude, nikdy jsme tam nebyli. Možná někteří hráči někdy jo. Uvidíme, jaké to bude. Teď jsme byli poslední dvě zimy v Portugalsku, kde to bylo velice dobré. Teď přišla změna. Věřím, že si to hráči budou chválit,“ uvedl Rada.