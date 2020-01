Tijani Spartu neposílí! Neprošel zdravotní prohlídkou, transfer je u ledu | iSport.cz

Zdálo se to jako hotová věc. Talentovaný stoper Mohamed Tijani se měl stát první zimní posilou Sparty. Ta už byla s Jihlavou na podmínkách transferu domluvená, v plánu bylo přesunutí zadáka z Pobřeží Slonoviny na hostování do Teplic. Nic z toho se ovšem neuskuteční. Podle informací portálu iSport.cz totiž Tijani neprošel zdravotní prohlídkou, na vině jsou vážné problémy se zkříženým vazem. Přesun do rudých barev je tak u ledu.