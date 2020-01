Sparťanský talent Karabec (16): Radil mi Rosický, nezblbnout a půjde to | iSport.cz

Adam Karabec převzal cenu pro nejlepšího mladšího dorostence od Adama Hložka. Stejně jako on by se chtěl prosadit v áčku Sparty... • FAČR

V pražské Spartě na to jdou... od Adama. V ligovém týmu už se zabydlel nyní sedmnáctiletý Adam Hložek, teď může kráčet v jeho stopách Adam Karabec. I on v pouhých šestnácti s mužstvem zahájil přípravu. Pane jo! Jenže blonďatý záložník se skvělým přehledem a šikovnou levačkou na sobě nedává znát neklid. Ani na hřišti ani při rozhovoru pro iSport.cz, kdy mluví rozvážně. „Mám takovou povahu, že nejsem nervózní. A že jde všechno zvládnout,“ říká letenský megatalent, jehož má v merku sportovní ředitel Tomáš Rosický. Obojí se bude hodit.

Tohle byl nadmíru symbolický moment. Dva teenageři se sešli na jednom pódiu a potřásli si rukama. Jako by Adam Hložek nepředával v neděli večer Adamu Karabcovi cenu pro nejlepšího mladšího dorostence Česka za rok 2019, ale rovnou štafetu. Ostatně, krom jiného se oba narodili v červenci, jsou spolužáci – a spoluhráči. Třeba zase i na delší čas.

S Adamem Hložkem vás toho pojí až neuvěřitelně moc, přijde vám to také tak?

„Je to zajímavý. Chodili jsme spolu i do jedné třídy na základce, společně jsme nastoupili taky na střední školu. S A týmem jsem trénoval už posledních čtrnáct dní podzimu, bavili jsme se spolu o tom, jak to tam chodí, když jsem se v něm objevil, dával mi nějaké rady. Kdyby se mi to ve Spartě povedlo jako Adamovi, bylo by to úplně nejlepší. Ale samozřejmě za tím stojí tvrdá práce. Určitě je to pro mě jedna z největších motivací. Vidím, že taková cesta je možná, a když budu tvrdě pracovat, může se to podařit i v takovém věku.“

Sledoval jste pečlivě, jak si Hložek vede od prvních momentů v prvním týmu?

„Zaměřil jsem se na to, jak se adaptuje, pracuje. Zvládl to dobře. Tak, jak jsem to ještě v životě u nikoho neviděl. Zatím se moc nehecujeme, ale myslím, že to přijde.“

Zatím musí nastupovat na křídle, i když by mohl být platnější jako útočník. Počítáte s tím, že si ve Spartě těžko můžete vybírat místo?

„Ano, kór v takhle mladém věku... Myslím, že bychom měli být rádi za každou šanci, kterou dostaneme. A využít ji.“