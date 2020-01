Brabec: Guľa působí velmi energicky, nové věci mají Plzeň posunout | iSport.cz

Jak se cítíte na startu přípravy?

„Testy máme za sebou, což je dobré. U mě to vyšlo na první den, takže včera (v úterý) jsem měl volno, mohl jsem se z toho trošku dostat. Pomohlo nám, že jsme měli individuální plán, který snad všichni dodrželi.“´

Ukázaly funkční a fyzické testy nějakou změnu oproti předchozím plzeňským trenérům?

„Nějaké ano. Ale nic, čím bych byl zaskočený, to asi ne. Viděli jsme nějaké nové technologie, věci, kterými se chce Viktorka Plzeň posunout na vyšší úroveň. To je dobře, důležité je, aby nám to pomohlo a přineslo výsledky.“

Hrábl jste si při testech na dno?

„Nejtěžší je to na běžeckém pásu, kde sem musíme dostat do opravdu náročné fáze. Dvě, tři minuty je to opravdu těžké. Ale s tím se počítá.“

Cítíte v týmu napětí, když přišli noví trenéři?

„Je to tak, obměnu trenérů jsem na startu přípravy několikrát zažil. Tak to bývá pokaždé, o to rychleji to bude celé utíkat a snad nám to pomůže.“

Jaký dojem na vás dělá Adrián Guľa?

„Dneska jsme měli s trenérem první sezení. Působil velmi energicky, doufám, že mu to vydrží. Čeká nás hodně tréninků, hodně makání. Postupně zjistíme, na co bude trenér klást důraz.“

Začíná v Plzni nová éra?

„Nová éra… Éry se hodnotí až zpětně po delší době. Uvidíme, co tohle přinese výkonnostně, herně i výsledkově. Dneska začínáme všichni na stejné čáře. Nový trenér, nová zimní příprava, bude toho dost.“

Naznačil vám trenér, co by chtěl na hřišti změnit?

„K tomu jsme se ještě nedostali. Asi mají trenéři nějakou představu, takže nějaká změna třeba i v taktice přijde. Sám jsem na to zvědavý.“

Jak vám utekla zimní pauza?

„Se dvěma dětmi na krku toho bylo docela dost, celkem očistec. Musím říct, že jsem se sem fakt těšil.“

Zvládáte naskočit do přípravy po zimní pauze bez problémů?

„Trošku se s tím peru, protože jídlo mám rád. Naštěstí jsme měli individuální program, který mě z toho dostával. Párkrát jsem mohl zhřešit, věděl jsem, že sezona startuje až za dva měsíce. Teď to tady budeme mít hodně natřískané tréninky. O to víc jsem se těšil.“

Jaké máte v Plzni cíle pro jaro?

„Určitě je zajímavý domácí pohár, to je pro nás jedna meta. V klubu jako je Viktorka chceme v lize vyhrát každý zápas, uvidíme, jak bude reagovat Slavia. Musíme se soustředit sami na sebe a přinejmenším udržet druhý flek.“

Máte v hlavě i boj o nominaci na EURO?

„EURO je ještě daleko. V reprezentaci je důležité, že se nám povedlo postoupit. Po nominaci bude sahat hodně kluků, všichni na to asi mají právo. Hlavní bude, kdo předvede nejlepší výkony na jaře. Důležité je, aby český tým byl co nejúspěšnější.“

