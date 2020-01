Vrba si chce přivést Brabce. Agent přestup nečeká, Bulhaři nabízí málo | iSport.cz

Do tréninku se zapojil i 18letý Šimon Gabriel • Barbora Reichová/Sport

Odstěhuje se Jakub Brabec za Pavlem Vrbou do Bulharska • Martin Sekanina/CNC

Odstěhuje se Jakub Brabec za Pavlem Vrbou do Bulharska • koláž iSport.cz

Dalo se čekat, že Pavel Vrba projeví po svém přesunu do Ludogorce Razgrad zájem o některého ze svých bývalých svěřenců v Plzni. A je to tu. Bulharský mistr by rád získal kapitána Viktorie Jakuba Brabce. „Zájem Ludogorce o Kubu můžu potvrdit,“ řekl redakci iSport.cz agent českého reprezentanta Ondrej Chovanec.