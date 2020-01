Rambo se vrací. Dynamu se uzdravil střelec: Musím dohnat manko | iSport.cz

Nový rok, nový začátek? Pro Michaela Rabušice to platí dokonale. Exreprezentační útočník vyléčil pochroumané koleno, kvůli kterému přišel o půlku podzimu, a v přípravě se bude prát o návrat do sestavy Českých Budějovic. Pro uzdraveného střelce to nebude snadná mise: Dynamu se dařilo i bez něj, nováček půjde do ligového jara z nečekaného osmého místa.