Sparta ho nechce, Jihlava ho brání. Co je Tijanimu a jaký má názor lékař? | iSport.cz

Fotbalová Jihlava kroutí hlavou nad tím, proč Sparta shodila domluvený přestup Mohameda Tijaniho (22). Nadaný stoper z Pobřeží slonoviny neprošel ve Spartě zdravotní prohlídkou. „Vůbec není zraněný. Je třeba vše uvést na pravou míru,“ vzkazuje pro Sport Daniel Chrystosome, zástupce talentovaného obránce. „Není to nic, co by mu bránilo v profesionální kariéře,“ připojuje ředitel FC Vysočina Jan Staněk. Co přesně Spartě na zdravotním stavu mladého stopera vadí? V zamčené části iSport Premium čtěte i rozhovor s lékařem Markem Burianem, který působí v Bohemians. Ten rozhodnutí Sparty chápe. Tijanimu se prý minimálně výrazně může zkrátit kariéra.