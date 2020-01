Zlín láká Droppu z Rumunska: Mám trošku zamotanou hlavu, přiznává | iSport.cz

V rumunské lize si vyhlédl Zlín posilu do středové řady. Podle informací Sportu má velký zájem o českého defenzivního halva Lukáše Droppu (30), jenž od loňského léta působí v týmu Gaz Metan Medias. „Tohle jsem nečekal, mám trošku zamotanou hlavu,“ přiznal v pátek čtyřnásobný reprezentant. V klubu má smlouvu ještě na rok a půl, Fastav by ho musel vykoupit.

Už toho s fotbalem procestoval dost a dost. Jeho žena je podruhé těhotná, v březnu čekají narození syna. Doma je u Uherského Hradiště, po šesti letech se návrat do Česka nabízí. Navíc když je možnost jít do sousedního Zlína. „Zájem mě těší. Je to pro mě zajímavé. Klub je stabilní, sympatický. Ale v tuhle chvíli si nedovedu představit, že by Gaz pustil hráče ze základu,“ nevidí to Lukáš Droppa reálně.

Na podzim odehrál dvacet zápasů, pomohl mužstvu k velmi solidnímu pátému místu. Trenér Edward Iordanescu, který ho vedl už předtím v Pandurii, mu věří. Na život v zahraničí je Droppa zvyklý, nespěchá zpátky. „Říkal jsem si, že budu mít konečně jedno přestupové období klid,“ reagoval pro Sport. „Klid“ mu narušil telefonát ze Zlína. „Řešíme středového záložníka. Máme tam jen Jiráčka s Hlinkou,“ podotkl generální manažer Zdeněk Grygera.

Po odchodech Folprechta, Podia, Maška a Hnaníčka se dvanáctý celek FORTUNA:LIGY zaměřil na transfer rodáka z Uherského Hradiště. Třicátník Droppa hrál v Česku naposledy před šesti lety za Baník. Předtím byl ve sparťanském béčku a hostoval ve Vlašimi. Od roku 2014 putuje s fotbalem po Evropě. „Venku je mi dobře, chci tam pokračovat. Ale když se ozval Zlín, zahýbalo to se mnou. Hodně o tom přemýšlím. Už kvůli rodině. Kdyby mi ta nabídka dávala smysl a kluby se dohodly, neodmítl bych,“ shrnula typická „šestka“.

Původně měl Droppa jasný plán. Dohrát v Gazu na úrovni sezonu, pomoci mu do skupiny o titul a zkusit se v létě posunout do většího klubu. Ať už v rámci rumunské ligy anebo opět zkusit jinou soutěž v zahraničí. Interes ze Zlína, který ještě není ve fázi konkrétní nabídky, mu jeho vizi naboural. „Všechno záleží na něm. Musel by mě koupit,“ upozorňuje na okolnost, která může dohodu zhatit. Zatím je to tak, že se chystá se stávajícím zaměstnavatelem na soustředění do Španělska. Rodina je v Česku.

V celku z města Medias má Droppa pevné postavení, odehrál toho téměř nejvíc z kádru. Absentoval jen na konci podzimu kvůli žlutým kartám, jednou ho šetřili na těžší zápas. „V Kazachstánu jsem byl spokojený. Odešel jsem jen kvůli trenérovi,“ okomentoval letní transfer z Karagandy do Rumunska, kam si ho vyžádal oblíbený stratég Iordanescu. Nyní si ho přeje mít v kabině rovněž Jan Kameník.

Fastav má starosti i s útokem, neboť se zranil Dávis Ikaunieks. Lotyšská posila si natáhla sval, 20. ledna jde na kontrolu. „To zranění si musel udělat už dřív. Není si vědomý, že by se mu něco stalo u nás při tréninku,“ uvedl Grygera. I proto byla pozastavena jednání kolem Lukáše Železníka, kterého chce Opava. „Řekl jsem jim, že momentálně to nejde,“ potvrdil manažer.

Z Opavy naopak dorazí stoper Dominik Simerský. Buď teď, nebo v létě po skončení smlouvy. Na testech je ve Zlíně nigerijský záložník Bankole Olawale Adekuoroye (23) ze slovenské Seredi.