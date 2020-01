Nezmar nabízí Hušbauera. Složitá jednání, koho Slavia kontaktovala? | iSport.cz

Začalo to Fortunou Düsseldorf, pokračovalo přes Levski Sofia, a během pár dní je tu už třetí klub, který přemýšlí nad angažováním Josefa Hušbauera. Zákulisní zprávy ale hovoří o tom, že ani tahle varianta nemusí vyjít.

Do konce slávistické smlouvy zbývá Hušbauerovi rok a půl, skončí mu posledního června 2021. Slavia si ale představuje o něco rychlejší odchod svého záložníka, nejlépe hned vzhledem k jeho poměrně nákladnému platu. Nejdřív se měla rozhodnout, že Hušbauera uvolní teď v zimě zadarmo, což by vzhledem k běžícímu kontraktu bylo mimořádně velkorysé.

Když ale Hušbauer prodělal jednání s bulharským Levski Sofia, nastala změna. Tučná nabídka druhého týmu tamní ligy zatím šumí do prázdna, jelikož vedení Slavie by prý přece jen rádo odstupné, nejméně ve výši třináct milionů korun, za něž přibližně hráč přestupoval do Edenu ze Sparty v lednu 2016.