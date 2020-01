Břečka do Kasimpasy! Stoper Jablonce míří za krajanem Pavelkou | iSport.cz

Tomáš Břečka má namířeno do turecké Kasimpasy • Koláž iSport.cz

Nečekaný transfer. Aktuálně třetí tým FORTUNA:LIGY Jablonec přišel měsíc před startem jarní části o klíčového obránce Tomáše Břečku. Pětadvacetiletý levonohý stoper podle důvěryhodných informací iSport.cz přestupuje do tureckého SK Kasimpasa za krajanem, záložníkem Davidem Pavelkou. „Ten ho doporučil,“ uvedl náš zdroj. Za obchodem stojí agentura Sport Invest, která zastupuje oba hráče. Oficiálně bude obchod oznámen v nejbližší době. Cena? Prý kolem 1,7 až 2 milionů eur.

Odchovanec Slovácka Tomáš Břečka by měl v neděli odletět do Istanbulu, kde aktuálně čtrnáctý celek Süper Lig sídlí. Na podmínkách smlouvy už je s klubem, který vede devětačtyřicetiletý kouč Tayfur Havutcu, domluvený. Poprvé by mohl naskočit 15. ledna v osmifinále Tureckého poháru na hřišti Alanyasporu.

Bude to jeho první zahraniční angažmá. Průvodce a rádce mu bude dělat Pavelka, jenž v Kasimpase působí už od roku 2016. V české lize stihl Břečka odehrát 98 zápasů, vstřelil tři branky. Na podzim naskočil osmnáctkrát, dvakrát skóroval.

Jablonec tak opět krvácí. Za oporu bude rychle hledat náhradu. V kádru zbyli kouči Petru Radovi ze stoperů jen Dominik Plechatý (host ze Sparty), Jakub Jugas (host ze Slavie) a mladý David Štěpánek, jenž se teprve dává dohromady po vážném zranění kolena. Levák však mezi nimi není žádný. Vzadu ještě může zaskočit univerzál Vojtěch Kubista, v nouzi nejvyšší i kapitán Tomáš Hübschman.

Ve hře byl opavský Jaroslav Svozil, jenže SFC za něj údajně požaduje sedm milionů korun. Tolik boss Miroslav Pelta investovat nemíní. Reálnější je příchod Michala Jeřábka z Teplic, který byl kvůli neprodloužení kontraktu přeřazen do béčka.