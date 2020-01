Hrubý si pochvaluje start přípravy: Super týden, má to hlavu a patu | iSport.cz

Byť v Baníku už pár let působí, mohl by být na jaře považován za posilu. Robert Hrubý pod novým realizačním týmem totiž viditelně ožil. Svědčí mu rozestavení, kdy mu dva středopolaři kryjí záda a on se může věnovat nadstavbě na posledních třiceti metrech. „Pamatuju si ho, že když hrál ofenzivního záložníka, měl dobrá čísla,“ řekl kouč Kozel, jehož styl bude Hrubému svědčit.

V pátek kompletních devadesát minut, v sobotu dalších pětačtyřicet, to musela být docela fuška...

„Vypadl nám Kuzma, potřebovali jsme ho nahradit, takže to vyšlo na mě. Nevadilo mi to, říkal jsem trenérovi, že to zvládnu, takže jsme se domluvili na poločasu. Nohy jsem samozřejmě před zápasem cítil, ale šlo to. Jen škoda, že jsme neudrželi vedení.“

Na první výhru tak stále čekáte, ale utkání s Poláky bylo úplně jiné než s Prostějovem, že?

„Jiný soupeř, jiný terén. Celý týden jsme trénovali na umělce, teď jsme šli hned do ostrého zápasu na trávu. Terén nebyl ideální, ale myslím, že jsme se s tím slušně poprali. Udrželi jsme těžké balony, kombinace se nám dařila. Akorát jsme to nepřenesli do druhé půle.“

Musím říct, že ta první se mi líbila moc. A vypadalo to, že i vás takový fotbal baví.

„Jo, měli jsme tam dost šancí, naopak je jsme do ničeho nepustili. Za to jsme rádi, ale měli jsme z těch našich akcí profitovat víc. Kdybychom je lépe řešili, skóre mohlo být příznivější.“

I vy jste měl druhý gól na noze.

„Stačilo nastavit nohu, zbytečně jsem do toho dával sílu. Vypadalo by to líp, kdybychom je z té řady brejků víckrát potrestali.“

Čísla se od vás čekají, pomůže branka do další práce?

„Určitě. Vím, že se ode mě čekají asistence a góly, i když jsem hrál v poslední době spíš defenzivního záložníka než ofenzivního. Výš se cítím líp, ale odehraju všechno, co mi řekne trenér.“

Jaký tedy byl první týden pod Lubošem Kozlem?

„Super! Sice se maká, ale je vidět, že to bude mít hlavu a patu. Jsme za to rádi.“