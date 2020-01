Slavia a United? Jiné světy. Poborský vzpomíná, proč v Manchesteru nezářil | iSport.cz

Přišel jako vycházející hvězda, co měla naplno zazářit jako rudý ďábel. Místo toho Karel Poborský v Manchesteru sbíral minuty hlavně jako střídají hráč a když už nastoupil v základní sestavě, bylo to za rezervu. „Prosadit se přes Beckhama nešlo, ale hořkost necítím,“ řekl bývalý reprezentant pro známý magazín FourFourTwo. Proč se Ole Gunnar Solskjær prosadil a Poborský ne?

Čerstvá stříbrná medaile z mistrovství Evropy 1996, jmenování do ideální sestavy šampionátu a jako třešnička na dortu geniální čtvrtfinálový padáček přes portugalského gólmana Vítora Baíu. Není divu, že se o tehdy 24letého Karla Poborského přetahovaly velkokluby. Nakonec ho za 143 milionů získal Manchester United a na Old Trafford si od něj slibovali velké věci, ale…

„Stěhování ze Slavie do Manchesteru uprostřed devadesátých let, to byly dva úplně jiné světy. Byl to obrovský skok v mé kariéře i v životě. United měli skvělý kádr, ale já neuměl anglicky. A jazyková bariéra byla ten největší problém,“ prozradil magazínu FourFourTwo.

Sir Alex Ferguson podepisoval na Old Trafford talenty z celé Evropy, ale jen málo z nich bylo z bývalého východního bloku. A Poborský na velký přestup nebyl připravený. Zatímco v dnešní době se talentovaní hráči na zahraničí připravují, v minulém tisíciletí to tak nefungovalo.

„Vyrůstal jsem v Československu za komunistického režimu. Ve škole jsme neměli angličtinu, učili jsme se jen rusky. Pro hráče ze zemí, kde se anglicky mluvilo, to bylo lehčí. Je to třeba příklad Ole Gunnara Solskjæra,“ připomněl dnešního manažera United, který k týmu přišel ve stejném létě. „Když jste někde nový, v prvních dvou měsících je klíčové, abyste udělali dobrý dojem a to je těžké, když neumíte plynně komunikovat. Ole byl přátelský a hodně hráčů mu pomáhalo.“

Čech přišel do Manchesteru v době, kdy se začala prosazovat „Class of 92“. Hvězdy jako Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes a David Beckham. Kabině ale šéfoval pomalu končící Eric Cantona, právě ten se snažil českému hráči pomáhat nejvíc.

„Bylo skoro nemožné prosadit se do základní sestavy přes Davida Beckhama na začátku jeho úžasné kariéry. Ale necítím žádnou hořkost, vždycky jsem do toho dal všechno, i když jsem hrál třeba jen 20 minut. Ani hraní za rezervu mi nedělalo problém,“ shrnul Karel Poborský pro speciální vydání prestižního magazínu k EURO 1996.

Na severu Anglie nakonec strávil 18 měsíců, nasbíral necelé čtyři desítky startů, dal šest gólů a má i mistrovský titul. Nejlepší léta strávil v Benfice Lisabon a nakonec i v Laziu Řím. Po návratu hrál za Spartu a České Budějovice, aktuálně je šéfem projektu regionálních fotbalových akademií FAČR.