Gabriel o kariérách synů: Šimonův konec ve Spartě? Peníze za tím nebyly | iSport.cz

Jak pečlivě moniturujete kariéry svých synů?

„Fotbalu se nevěnuji po skončení kariéry, přesto jsem v zásadě dost aktivním prvkem ve výchově obou synů. A to zejména na pozici předávání velice zajímavých rad a zkušeností. V tom jsem aktivní od chvíle, co jsme se vrátili ze zahraničí. Konkrétně z Německa, kde oba kluci dva roky hráli. Doprovázím je téměř na každém utkání. I proto mám o jejich výkonnosti a charakteru velice přesný přehled.“

Zkuste tedy Šimona a Adama přiblížit.

„Ač jsou to dvojvaječná dvojčata, tak si nejsou vůbec podobní. Zdobí je naprostý fotbalový charakter a pracovitost. V tom se potatili. Tyhle vlastnosti mi přinesly největší úspěchy, a nejsem jediný, kdo to může říct. Co se týče fotbalovosti, tak dříve byl jednoznačný lídr Adam. Na pozici útočníka střílel v mládežnických kategoriích mraky gólů, Šimon byl spíše jakýmsi ruksakem. Ale ve třinácti čtrnácti letech se vše otočilo a ze Šimona se stal celkem zajímavý lídr. Svojí pracovitostí a zároveň nasloucháním mých poznatků se posunul tam, kam to možná ani on nečekal.“

A Adam?

„Doplatil na putování mezi pozicemi. Kromě brankáře hrál snad všechno. Nikdo ho nedokázal zařadit a poskytnout mu dlouhodobější šanci hrát. Až ve chvíli, kdy byl vyslyšen můj požadavek na přesunutí do juniorky Sparty, se všechno změnilo. Pod trenérem Loučkou, potažmo Kotalem, dostal příležitost na postu pravého obránce. Usadil se velice dobře.“

Údajně koketoval s koncem kariéry. Zašlo to až tak daleko?

„Po odchodu Šimona ze Sparty, který byl, jaký byl, jsme všemu nechávali volný průběh. Nechtěli jsme to řešit radikálně. Bohužel po půl roce, kdy mu přesun Šimona do Plzně nepomohl, přemýšlel, zda se nevydá cestou studií.