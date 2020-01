Šéf mládeže Baníku Slončík o práci s Kozlem, plánech i pohodlí talentů | iSport.cz

Momentálně je na roztrhání. „Je to náročné,“ usměje se, když do svého napráskaného programu najde v kanceláři dvacet minut pro iSport Premium mezi tréninkem dorostu a zápasem áčka. Radek Slončík kývl na pomoc svému kamarádovi Luboši Kozlovi, projekt „nového“ Baníku začal.

Jak to všechno stíháte?

„Je to náročné, ale chtěl jsem zůstat v mládeži, protože mě to baví. Když byl Luboš Kozel osloven Baníkem, volal mi, abych mu v začátcích pomohl, protože tohle prostředí a kluky v dorostu znám asi nejlíp. Majitel investoval do infrastruktury spoustu peněz, takže by chtěl, aby se ta dorůstající generace pomalu dostávala do ligového kádru. Luboš to vidí u reprezentační konfrontace, v zahraničí je běžné, že mladí kluci hrají i v top ligách. A to je i moje úloha – aby ti nejlepší a nejlépe charakterově nastavení byli více propojeni s áčkem. Luboš hned na první tiskovce říkal, že chce hrát technický kombinační fotbal, o což se snažíme i my. Ale musí to být efektivní, abychom nejen drželi balon, ale chodili do koncovky, vytvářeli si šance a dávali góly. Proto lidi chodí na fotbal, tomu fanoušci tleskají. V Ostravě je fotbal fenomén, chci, aby tady byla radost.“

S Lubošem Kozlem si sedíte nejen profesně, ale i lidsky, což asi vaše rozhodování usnadnilo.

„Známe se strašně dlouho, už od doby, kdy hrál za Slavii. Potom jsme se potkali v Maďarsku. Oba cítíme stejnou filozofii, proto jsem do toho šel. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. To, co teď dělám, se dá zvládnout, ale je to náročné. Trénuju sedmnáctku, s áčkem chodím na herní tréninky. K tomu chceme herní způsob propojit i s béčkem a devatenáctkou, aby měli mladí v áčku otevřené dveře. Ty, kteří budou mít splněné všechny školní povinnosti a správný přístup k fotbalu, pak vyberu a doporučím.“

Kde najít ten správný balanc, aby teenager ten případný skok psychicky unesl? Často se stává, že kluk po jedné přípravě s áčkem už jde výkonnostně a charakterově jen dolů...

„Je to jen na nich. Když budou mít výkonnost a charakter, doporučím je a šanci dostanou. Jestli sklouznou, je to jejich problém a do áčka už se nedostanou. Teď je tady třeba Drozd s Tamajkou, ale na záda jim dýchají další z mladších ročníků. Dlouho tady podle mě chybělo propojení, kvůli čemuž kluci ztráceli motivaci. Všem v dorostu jsem řekl, že teď to tady je a musejí se o to porvat.“

Jakub Drozd nedávno obdržel cenu pro třetího nejlepšího mladšího dorostence v ČR. Jeho otec Peter s vámi v roce 2004 vyhrál titul. Potatil se?

„Kuba je pravák a střeďák, Peťa byl levák a bek. Takže fotbalová podobnost tam moc není. (úsměv) Na šestnáct let dobře cítí hru, je na tom technicky dobře, proto je i v nároďáku. Musí ještě zpevnit, ale má blízko k tomu, aby se prosadil do kádru áčka. Ale to samé platí i pro ostatní. Není to jen o tom, že bude někdo napsán na soupisce, ale třeba i o tom, že mi Luboš zavolá, že potřebuje