Trpišovský odmítl i šejky. Nezmar ve Slavii (zatím) zůstává, ale se změnou | iSport.cz

Nabídky k němu létají z Evropy i Blízkého východu. Klíčový muž, který změnil fotbalovou Slavii, i jeho pobočníci však mají také další léta zůstat v Edenu. Svou budoucnost začne trenér Jindřich Trpišovský s klubem řešit po víkendu. „Příští týden dojde k jednáním o nové smlouvě,“ potvrdil serveru iSport.cz manažer Jiří Müller, jenž Trpišovského a jeho asistenty zastupuje. Po turbulentním závěru roku rovněž podle všeho bude pokračovat sportovní ředitel Jan Nezmar - i když s jednou velkou změnou. V materiálu iSport Premium čtěte, jak je to s Trpišovského platem i kolegy, kdo všechno o něho stál, i další podrobnosti o Nezmarově rozhodování.

Je to parta, která stojí za novou blyštivou érou Slavie. V prosinci 2017 se Jindřich Trpišovský a spol. objevili v Edenu a společně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem, jenž je přivedl, „přeformátovali“ hru celého týmu a posunuli ho na top level. Za pouhé dva roky stačili získat double, prokousat se do čtvrtfinále Evropské ligy, a hlavně proniknout do základní skupiny Ligy mistrů.

Evropské tažení Slavie mělo patřičný ohlas. A tak se postupně začali hlásit uchazeči o Trpišovského služby. Na podzim se ozvalo několik týmů z Evropy i zpoza jejích hranic.

Byl mezi nimi Olympiakos Pireus, sondovat trenérovu situaci měl i jeden z klubů v prestižních evropských ligách či Nottingham, který působí ve druhé anglické lize.

Mezi seriózní zájemce pak přibyly i moskevský Lokomotiv, jak jako první krátce informoval instagramový účet slaviabackstage, a také katarský