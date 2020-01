Ukrajinský talent: Z béčka Sparty do sestavy Budějovic. Natrvalo? | iSport.cz

Zatímco v prvním přípravném utkání přihlížel debaklu 1:7 od druholigové Viktorie Žižkov, ve druhém herním testu už mohl ukrajinský stoper Maxim Talovierov odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou.

„Cítil jsem se výborně. Jediné, co mě mrzí, je výsledek. Chtěli jsme Spartu porazit. I když jsme prohráli, hráli jsme dobře. Remíza by byla spravedlivější,“ řekl po prohře 0:1 obránce Dynama v areálu strahovského tréninkového centra.

Tedy v místě, kde to velmi dobře zná. Ještě na podzim patřil do základní sestavy třetiligové sparťanské rezervy. Trenér Václav Kotal na něho sázel. Mladý obránce na první pohled zaujme obrovskou postavou, díky níž neprohrává obranné souboje. Navíc disponuje i slušnou rozehrávkou.

Jeho výkony v ČFL byly natolik působivé, že si jej vytáhl i kouč áčka Václav Jílek na několik tréninků. Jenže Budějovice využily možnosti ukončit roční hostování už v půlce a nadaného stopera vzaly k sobě do přípravy. „Teď už jsem opět budějovický hráč,“ přitakal Talovierov po vzájemném utkání. „Chci trenérovi dokázat, že mohu hrát v základní sestavě. Budu pracovat, abych si to zasloužil.“

Na to, že vyměnil rudý dres za černobílý, už nemyslí. Dívá se jen dopředu. Jeho novým cílem je prodrat se do základní sestavy Dynama. „Pro mě je nyní asi lepší zkusit se porvat o místo v ligovém klubu, než hrát třetí ligu. Zda se do Sparty mohu ještě vrátit? To nevím. Nejsou to otázky pro mě,“ usmíval se talentovaný Ukrajinec.

„Podzim zvládl Max velmi dobře. Naše stanovisko je nyní takové, že ještě není hotový hráč, který by byl pro nás okamžitou posilou. Je mladý a potřebuje sbírat zkušenosti,“ řekl Jílek.

Letenští jeho vykoupení natrvalo zvažovali. Nakonec ale usoudili, že chtějí do středu obrany zkušenějšího hráče. „Je to otázka dalších jednání, zda bychom se k tomu vrátili. Ale spíš ve smyslu potenciálu do budoucna, než hotové posily,“ dodal kouč Pražanů.

Přechod z třetí ligy na úroveň první však hráči problémy nedělá. Dle svých slov je na posun připravený. „Trénoval jsem s áčkem Dynama už předtím, než jsem šel pryč. Na konci podzimu jsem chodil s A-týmem Sparty. A je to podobné jako nyní v Budějovicích. Nedělá mi to žádný problém. Pro jaro máme cíl umístit se do šestého místa, tak uvidíme,“ usmál se Talovierov.