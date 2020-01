Guľova vítězná premiéra. Čilý kouč chválil i domlouval. Šádek chyběl | iSport.cz

První test se povedl. Adrián Guľa začal nejsledovanější štaci své trenérské kariéry vítězně. Plzeň zejména díky zajímavému výkonu v prvním poločase, kdy vstřelila hned tři góly, svalila druholigové Ústí nad Labem 4:1. Zároveň si vyzkoušela fungování v novém rozestavení 4-3-3. „Ověřili jsme si, že to můžeme hrát,“ spokojeně poznamenal slovenský trenér. Během zápasu byl čilý, hodně komunikoval, chválil i domlouval.

Bylo evidentní, že po výměně na trenérské židli zasáhnou Viktorii razantní změny. Portál iSport.cz podrobně rozebral možný přechod z tradičního herního schématu 4-2-3-1, jímž slavil úspěchy Pavel Vrba, na „liverpoolské“ 4-3-3.

Adrián Guľa si novinku ihned vyzkoušel v praxi. V prvním přípravném utkání proti Ústí nad Labem postavil dvě jedenáctky, obě nastoupily v rozestavení se třemi polaři a třemi útočníky. Hlavně v prvním poločase se ukázalo, že v praxi to může opravdu fungovat. Viktoria vstřelila tři branky, hrála ve vysokém postavení, úporně napadala na soupeřově polovině. To byl nejmarkantnější rozdíl oproti bývalé éře.

„Může to fungovat. Z mého pohledu tak můžeme hrát. Samozřejmě budeme sledovat i v dalších zápasech, jak si to celé sedne. Jestli hrát na dvě šestky, nebo dvě osmičky a jednu desítku. Dále jestli hrát v ofenzivnějším postavení. Uvidíme, jak budou vypadat křídelní hráči. Ale třeba Mihálik ukázal velmi zajímavou perspektivu. Tím pádem nám v tomto rozestavení roste konkurence,“ pravil Guľa.

V Plzni platí dlouhé roky neměnný zákon, že každému přípravnému utkání přihlíží klubová generalita. Bylo paradoxní, že na úvodní zápas pod novým realizačním týmem nedohlížel generální manažer Adolf Šádek. Boss pobývá na dovolené na Maledivách. Neměl tak možnost vidět velmi solidní výkon mužstva v prvním poločase a také komunikaci Guľy směrem k týmu.

Bylo totiž znát, že hráči mají v novém herním schématu odlišné úkoly. Kouč byl proto u postranní čáry velmi aktivní. Hráčům udílel pokyny, organizoval je, nutil k větší aktivitě při napadání. „Teď přepni, dopresuj, to je ono. Skvělý,“ chválil Ondřeje Mihálika, když při defenzivní činnosti zavřel pravou lajnu a odebral soupeři míč.

Guľa hodně dbal na správné postavení jednotlivých formací. Často vyčítal konžskému hračičkovi Joelu Kayambovi, že se pohybuje níže, než si představuje. „Výš, posuň se, up up,“ řval od lajny. Když to křídelník stále nechápal, zavolal si ho k sobě a krátce mu vysvětlil, co od něj přesně požaduje. Kayambovi domluva prospěla, v dalším průběhu pomohl gólem a asistencí k třígólovému náskoku.

Po změně stran se vyměnila kompletní jedenáctka, ta zvládla své miniutkání pouze 1:1… „Bylo tam několik chyb, především ztrát míčů. V tom se musíme zlepšit,“ říkal Milan Havel, navrátilec z hostování z Bohemians. Nejen jemu se pod Guľou otevřela mnohem větší šance na průnik do základní sestavy. Mladší cítí šanci a krev těch starších. „Porvu se o to,“ sebevědomě vypálil Havel, který neměl pod Vrbovou vládou jednoduchý život.

Další příprava čeká Viktorii ve čtvrtek. Dopoledne nastoupí proti Viktorii Žižkov, po obědě se pak poměří se Sokolovem. Sedmadvacátého ledna pak odlétá na herní kemp do Španělska.