Cirkus Sigma! Olomouc povolává vyřazeného Pilaře zpět do áčka | iSport.cz

Kauza ohledně působení Václava Pilaře v Olomouci má další vývoj. Záložník, jenž byl v listopadu vyřazen z ligového kádru Sigmy za veřejnou kritiku trenéra Radoslava Látala, by se měl podle informací iSport.cz zítra vrátit do kabiny áčka a ve středu se svými spoluhráči, kteří proti němu vystoupili na tiskové konferenci, odletět na soustředění do Turecka. Jde o nařízení klubového vedení, které reaguje na to, že na Pilaře nepřišly žádné nabídky a Jiří Texl míří do Opavy.

Hokej má svoje Pardubice, fotbal Olomouc. Kluby, které začínají být veřejnosti pro smích kvůli nepochopitelným krokům tamních funkcionářů. Cirkus s názvem Sigma na sebe v posledních měsících upozorňuje víc v zákulisí než na hřišti. A v pondělí napíše další díl.

V hlavní roli: Václav Pilař.

Bývalý reprezentant, jenž byl na konci listopadu klubovým vedením vyřazen z ligového kádru do béčka za kritiku kouče Radoslava Látala, se do něj zítra vrátí. A znovu po zásahu šéfů.

„Ano, mohu potvrdit informaci, že Vašek se vrací do A-týmu,“ odpověděl iSportu na přímý dotaz agent Jiří Müller, který Pilaře momentálně zastupuje a v pátek přímo na Andrově stadionu s olomouckými funkcionáři o hráčově budoucnosti jednal.

Resumé je překvapivé, neboť Pilař během podzimu žádal o rozvázání smlouvy a prohlásil, že pod Látalem už hrát nebude. „Asi proti mně něco má. Shazuje mě a poškozuje do budoucna,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro iSport.cz.

Reagoval na tato Látalova slova po zápase se Slavií (0:0): „Lidé mě všude napadají, proč nehrál Pilař. Ale nikdo neví, že ten kluk do čtvrtku nebyl schopen trénovat. Proto jsem se pak rozhodl pustit do hry radši Hálu, když už Zahradníček nemohl. Lidi tyhle věci nevědí,“ vysvětloval tehdy trenér, když se na Hané množily dotazy na zdravotní stav 31letého křídelníka.

„To, co řekl pan Látal, tak úplně není pravda. V týdnu před zápasem jsem měl v pondělí normální trénink, kde jsem dostal koňara. Přesto jsem v úterý udělal posilovnu. Středu jsem vynechal, ve čtvrtek a v pátek už jsem zase trénoval a v sobotu byl normálně připravený na zápas,“ hájil se Pilař.

Fotbalista se zkušenostmi z bundesligy na podzim pod Látalem odehrál téměř stejnou minutáž jako za tři celé předchozí sezony v Olomouci, Liberci a Plzni, nicméně i tak vznikl spor, který měl Pilař odnést pokutou ve výši tři sta tisíc korun.

„Porušil podmínky Ligové profesionální smlouvy a klub nastalou situaci vyřešil interním opatřením,“ sdělila Sigma v prohlášení a přeřadila ho do B-týmu.

„To, co se upeče doma, by tam mělo zůstat. Je to jako v rodině, někde je Itálie, ale mě zarazilo, že to Venca vytahuje na obdiv a dělá z toho velký boom. Je to zbytečné. Spíš by se měl omluvit fanouškům. Je to škoda, protože chtěl do zahraničí. Ale nevím, měl by spíš víc zabrat...“ podotkl Látalův asistent Jiří Neček, když za něj kvůli disciplinárnímu trestu zaskakoval proti Liberci.

A právě po důležité výhře 1:0 se uskutečnila akce, která byla brána za definitivní tečku Pilařova olomouckého angažmá. Spoluhráči nečekaně přišli na tiskovou konferenci a ústy kapitána Víta Beneše sdělili, že stojí za trenérem. „Máme v týmu určitá pravidla, která musíme respektovat, plnit a Venca je nedodržel a porušil,“ uvedl zkušený stoper.

Sigma stojí za Látalem. Podívejte se, jak hráči přišli podpořit trenéra před novináře

Jenže odchod se nekoná. Manažeři Sigmy nevyhověli požadavku o rozvázání kontraktu kvůli nedostatečné náhradě (Jiří Texl míří do Opavy), nepovedlo se jim ani uskutečnit výměnu s jiným týmem a žádná nabídka nedorazila, takže Pilař zůstane minimálně do léta, kdy mu končí smlouva.

Příkaz vedení tak zní následovně: Pilař se v pondělí připojí zpátky k týmu, bude dohánět kondiční i herní manko a ve středu s ním odletí na soustředění do Turecka.

Otázkou je, jak ho přijme kabina a realizační tým. Látal se k celé kauze odmítá od samého začátku vyjadřovat, což platilo i o víkendu.

Mimochodem, už dřív se stopeři Václav Jemelka s Davidem Zimou vyjádřili, že by rádi využili nabídek z Kajratu Almaty, respektive Slavie. K napjaté atmosféře v celém klubu tak další estráda rozhodně nepomůže.