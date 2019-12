Pilař o kauze v Olomouci: Chci být platným hráčem, agent jedná s klubem | iSport.cz

Fotbalisté Olomouce se radují z vítězné trefy do sítě Liberce • ČTK

Fotbalový „rozvod“ mezi Václavem Pilařem a Sigmou Olomoucí dopadl velmi nešťastně. Hráč se v rozhovoru pro deník Sport ohradil proti slovům trenéra Radoslava Látal a po utkání se Slavií, kde poukazoval na to, že je zdravotně v pořádku. Klub ho přeřadil do béčka a udělil mu pokutu. Další víkend se hráči Sigmy sešli na tiskové konferenci, kde se ve společném prohlášení postavili za trenéra. „Mrzí mne, jak jsou má slova v některých případech vykládána,“ napsal Pilař v prohlášení médiím.

Pilař byl na základě svých výroků vyřazen z prvního týmu, sám požádal o rozvázání kontraktu, který mu na Hané končí v létě. Nyní s klubem a agenty řeší, jak vzájemnou spolupráci ukončit.

„V posledních několika dnech se vyrojilo plno názorů na slova, která zazněla v mém rozhovoru pro Sport. Rád bych zdůraznil, že v klubu SK Sigma Olomouci hraji rád a mrzí mne, jak jsou má slova v některých případech vykládána. V rozhovoru jsem chtěl pouze poukázat na to, že se cítím dobře a mám ambici klubu, mužstvu i fanouškům dokázat, že mohu hrát na vrcholové úrovni a být platným prvoligovým hráčem,“ napsal Pilař v posledním prohlášení, které adresoval médiím.

Šikovný záložník si chce najít jiné angažmá, kde by ještě mohl ukázat, že dokáže být platným fotbalistou. Dle svých slov se po zdravotní stránce cítí výborně. „A vím, že to půjde ještě nahoru,“ tvrdil Pilař, když dal najevo veřejně zklamání z toho, že trenér o jeho zdravotním stavu mluvil po utkání se Slavií jinak. V současné chvíli se řeší to, jakým způsobem angažmá v Olomouci ukončit, klub totiž hráče nechce pustit zadarmo.

„Budu velmi rád, když vedení Sigmy Olomouc a můj agent zasednou k jednacímu stolu a mé další působení v klubu vyřeší. Do doby, než se tak stane, přenechám případné komentování jednání či situace okolo mého působení v hanáckém klubu výhradně na mém agentovi a nebudu se k situaci dále vyjadřovat,“ uvedl Pilař.