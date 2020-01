První posila na cestě? Sparta usiluje o mladého záložníka Opavy Součka | iSport.cz

Je to záměr, který do Sparty po nástupu do funkce sportovního ředitele přinesl Tomáš Rosický. Největší tuzemský klub mnohem detailněji monitoruje mladé hráče napříč republikou a snaží se je získat pod svá křídla. V případě Mohameda Tijaniho to s ohledem na hráčův zdravotní stav nedopadlo, Pražané už ale mají v hledáčku další zajímavou naději.

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů Sparta usiluje o to, aby i ona měla svého Součka. Filipa Součka. Teprve devatenáctiletého záložníka Opavy. Oba kluby intenzivně jednají, dohodě ale zatím brání přestupová částka.

„Opava za Součka požaduje sumu převyšující 15 milionů korun,“ informovala osoba obeznámená s průběhem rokování. Najdou nakonec obě strany cestu k dohodě? Zdroje blízké samotnému hráči potvrzují, že převlečení do rudého dresu je v tuhle chvíli nejpravděpodobnější variantou.

Šikovný záložník je ovšem středobodem mnohem širšího zájmu. Kolem vlasatého fotbalisty mlsně krouží Jablonec, už dřív ho pozorně sledovala i Slavia. Ta se nakonec rozhodla dát ruce pryč, Sparta nic takového nemá v plánu. Po mladíkovi, jenž během podzimní části FORTUNA:LIGY nastoupil do třinácti zápasů, moc touží.

Pokud by se transfer na Letnou povedlo dotáhnout, Souček by pro zbytek sezony s největší pravděpodobností zůstal formou hostování v Opavě. Ve svém věku totiž potřebuje především pravidelně hrát a sbírat zkušenosti. To by mu ve slezském celku bylo umožněno, v prvním týmu Sparty by to měl s prosazením se mnohem složitější.

Jestli má totiž někde trenér Jílek na výběr, tak právě ve středu pole. Na různých pozicích v srdci sestavy mohou nastoupit Ladislav Krejčí, Michal Sáček, Martin Hašek, Michal Trávník, Guélor Kanga, Adam Hložek, Georges Mandjeck či Adam Karabec. A výhledově i Bořek Dočkal.

V téhle společnosti by to Souček skutečně neměl jednoduché. Další půlrok v Opavě by ho naopak mohl připravit do takové míry, aby v letní přípravě regulérně zabojoval o flek v kabině sparťanského áčka.

Nejprve ovšem musí Pražané jednání dotáhnout do zdařilého konce. Povede se to? Nejbližší dny by měly přinést odpověď. Pro Spartu by to mohla být vůbec první zimní posila, Letenští totiž zatím přivedli jen do svého B týmu mladého stopera Lukáše Huška.