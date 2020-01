Kozel po výprasku 0:4: Plno hráčů mě vyloženě nasr***. Chtěl by Potočného? | iSport.cz

Poprvé se naštval. A pořádně! Trenéra Baníku Luboše Kozla rozčílil výkon hráčů proti Ružomberoku, se kterým Ostravští zaslouženě prohráli 0:4. V prvním poločase ještě předvedli slušný výkon, ale v tom druhém to byla doslova katastrofa. Obrovské individuální chyby, nedůraz, slabá aktivita... „Někteří asi hráli za Baník naposledy,“ pronesl kouč, který chystá nominaci na finále Zimní Tipsport ligy na Maltě, kam Slezané v pátek odletí. Kozel přiznal, že do složení kádru mohou promluvit posily, jak to s nimi vypadá, se dozvíte ve čtvrtečním tištěném deníku Sport.

Jak zápas s Ružomberokem hodnotíte?

„Výsledek 0:4 hovoří za vše. Chtěl bych se omluvit lidem, co dnes přišli, protože hlavně druhý poločas neměl vůbec nic společného s tím, co bychom chtěli předvádět. První půle ještě herně špatná nebyla. Měli jsme tam dvě, tři gólové šance a mohli jsme vést. Místo toho nabídneme brankářovou chybou soupeři vedení. Ale první poločas ještě nějaká měřítka snesl.“

Po změně stran to bylo horší...

„Ve druhém poločase mě plno hráčů vyloženě nasralo, když to tak řeknu. Beru v potaz, že jsou unavení, že jsme včera (v úterý) něco ještě dělali, ale měli pětačtyřicet minut zápasu, to zase není tolik. Chápu, když mají pomalejší nohy, ale z hlediska přístupu jsem spokojený nebyl. Bez důrazu se hrát nedá. Soupeř pak vedl, tak si více věřil. Druhý poločas jsme ale neodehráli se ctí.“

Máte pro to vysvětlení?

„Sestava byla asi slabší než v prvním poločase. Když to porovnám se sobotou, kde jsme působili živěji, tak to na ně tentokrát pohybově dolehlo, proto jsme byli pomalejší. I práce na míči byla pomalá. Já si ve druhém poločase snad nevybavuju nějakou šanci, kromě tyčky. Nejvíce mi vadilo, že když se to nevyvíjelo tak, jak si hráči představovali a prohrávali jsme, tak jsme cukli ze hry. Najednou jsem tam viděl věci, které tam být neměly: alibistické nákopy a tyhle věci. Na to jsem alergický a dost mi to ukazuje, kdo z toho první cukne dolů.“

Co se vám ještě ukázalo?

„Ukázalo mi to, že někteří hráči tady asi hráli naposledy za Baník a s některými si budu muset promluvit o jejich přístupu. Nepřejdu to jen tak, že jsme prohráli zápas, protože jsou unavení.“

Máte jasno o kádru?

„Úplně jasno nemáme, protože některé věci se řeší a budou se řešit i ve čtvrtek. O těch, co jsou tady, víme, kdo jo, kdo ne. Ale může se ještě něco změnit a může nastat nějaká změna.“

Rudolf Reiter se objevil na pravém beku? Nová varianta?

„Bavil jsem se s ním, zda to někdy hrál. Říkal, že ne. Chtěli jsme to vyzkoušet, ale netušil jsem, že to bude hned proti Ružomberoku. Fillo v úterý odešel se zády, která ho trochu chytla, tak jsme ho nechali. Naskytlo se to.“

Čeká vás ještě hodně práce, že?

„Máme za sebou čtrnáct dní, to se nezmění hned. Kádr stále poznávám, právě v takových zápasech a momentech se to odhalí.“

Kdo z mladých jede na Maltu?

„Drozd a Buchta.“

Proč podruhé za sebou absentoval Milan Baroš?

„Má problém s achilovkou.“

Jak dlouho jste ochoten čekat na opavského Jaroslava Svozila?

„Není to jen o něm. Jsou i jiná místa, kde bychom mohli být silnější. Každý trenér by byl nejradši, kdyby byly posily co nejdříve. Letíme v pátek ráno, takže máme ještě den prostor. A není ani problém, kdyby se to dodělalo v dalších dnech a hráči přiletěli za námi. Vzhledem k lize však samozřejmě platí, že čím dříve tu jsou, tím je pro ně lehčí se adaptovat.“

Bral byste i Romana Potočného? Více ZDE>>>

„Bral.“ (úsměv)

Jak vyřešíte únorovou akci s reprezentační devatenáctkou?

„Ve Španělsku nás čeká zápas se Skotskem. Budu tam, ale myslím, že to nebude komplikace. Máme dlouhý týden mezi prvním jarním kolem, protože se hraje v sobotu a pak až v pondělí, takže věřím, že nebude problém.“