Trpišovský: NEJ posila je Nezmar. Tecl dělá obrovský posun, co nabídky? | iSport.cz

O zápase s Ústím

„Určitě se projevila příprava. Ale trénují všichni, Ústí se taky nešetřilo a neleželo u televize. Mělo skvělý pohyb, připomínalo mi nás, když jsme během sezony v topu. Takže tohle nebereme v potaz, stejně si s tím musíme poradit. Náš výkon nebyl dobrý ani v jednom poločase. Ve druhém byl, myslím, podstatně kvalitnější, byť výsledkově jsme ho paradoxně prohráli.“

O Oscarovi s Hellebrandem

„Oba zapadli dobře. I když s Oskym je to trochu složitější, moc toho nenamluví. Je takový opak Houšti, dostat z něj tři slova za den je velký úspěch (usměje se). Takže celkově zapadli, ale v zápase nehrál nikdo dobře. Oba naznačili potenciál. V některých situacích si počínali výborně, v jiných to bylo hodně špatné. Ústí hrálo se čtyřmi středovými hráči, hodně nás přečíslovalo, naši záložníci byli pod tlakem. Oba se musí ještě hodně sžívat s hráči okolo sebe.“

O situaci v útoku

„Kromě Tecla s Júsufem v útoku můžou hrát i Peter Olayinka s Lukášem Masopustem. Třeba Lukáš Provod vypadá v tréninku taky skvěle, i když dneska zapadl do celkového výkonu mužstva. Na jaře můžeme někdy použít taky rozestavení s dvěma „křídly“ v útoku. Věřím, že Standa Tecl se dostává do formy, ve které byl. Měl skvělé veškeré rychlostní testy, pohybově se vrací. Jsem přesvědčený, že jaro odehraje ve formě, kterou měl před zraněním. Větší prostor chceme dát Júsufovi, aby nám dokázal, že na Slavii má. Něco by se měnilo, jen kdyby se někdo nedejbože zranil, nebo neměl takovou výkonnost. A třetí možnost je někoho získat, což je u ofenzivních hráčů finančně strašně složitý. Myslím, že ta šance je mizivá, ale nechci říkat, že nikdo nepřijde, aby to za sedm dní nebylo jinak. Chceme vsadit na tuhle dvojici, aby se ukázala i s výhledem na příští sezonu. Šetříme si taky místo pro Petara Musu, se kterým od léta hodně počítáme. Bylo téma, jestli ho vzít sem už teď, nebo ho ještě nechat v prostředí, kde se mu daří.“

O Nikolaji Komličenkovi a Stanislavu Teclovi

„O Komličenkovi jsme uvažovali koncem podzimní části. Chtěli jsme hostování s opcí, ale kluby k dohodě nedospěly. Pak jsme trochu čekali na to, v jakém stavu se vrátí Standa. Nechci to zakřiknout, ale na něm je vidět obrovský posun. Bývá to tak, že v tomhle věku se hráč vrací po zranění do optimální formy déle, třeba i rok, rok a čtvrt. O Standovi jsme přesvědčení, že bude útočník číslo jedna.“

O Júsufovi

„Má trochu nůž na krku, aby dokázal, že na Slavii má. Potřebujeme, aby se uklidnil s přelety apod., vždycky ho hrozně vytrhly. Navíc na podzim byla velká konkurence. Ale v tréninku má momenty, kdy mu nemůžete sebrat míč. I Martin Hašek říkal, že u něj je to hodně o tom, aby byl fyzicky na výši. Má velkou muskulaturu, když ho nutíte do běhání a presinku, musí na to mít kapacitu. Teď už jí nabírá, musí zůstat zdravý. Útočník ve Slavii obecně musí pracovat, musí mít výkony, musí běhat a musí dávat góly. O tom mluvím – nestačí jen, aby to dokazoval na tréninku, ale i v zápasech.“

O odchodu Milana Škody

„Bylo to strašně moc těžký pro všechny slávisty, i pro mě osobně. Milan byl skvělý lídr, prorostlý Slavií. A skvělý člověk, nejen výkonnostně, ale byla s ním skvělá spolupráce i v kabině. Strašně nám pomohl, loučení nebylo jednoduché. Jeden z nejcharakternějších hráčů, jaké jsem v kariéře poznal. Prototyp profesionála. Klub pro něj byl víc než cokoliv jiného. Jsem šťastný, jak se mu povedl první zápas v Turecku. První gól byl tím dohráním klasickej „škoďákovskej“ (směje se). Všichni mu to strašně přejeme, přestup jsme prožívali s ním. On se na něčem domluvil, odletěl a pak bylo všechno jinak. Neměl to jednoduché, ale teď je absolutně spokojenej. V takové zemi je důležité, že se mu povedl první zápas. Všichni mu odpočítáváme stovku gólů, na kterou chybí čtyři zářezy.“

O situaci kolem Jana Nezmara

„Jsem rád, jak to dopadlo. Tohle je naše pátá sezona, jsme na sebe zvyklí. A je na něj zvyklá celá Slavia. Všichni vidí jen A-tým, ale je tu spousta věcí ohledně mládeže, akademie, skautingu…, které jsou všechny navázané na něj. Jeho záběr je obrovský. Kdyby odešel, nedotkne se to jen nás, ale celé Slavie. Furt je před námi strašně moc práce, on je taková hlava, u které se všechno sbíhá. Myslím, že je nejhůř nahraditelný člověk v celé Slavii. Kdyby kdokoliv odešel, bude to velký zásah, ale jeho ztráta by to ovlivnila ze všeho nejvíc. Když jsme mluvili s majitelem, říkal jsem, že jeho setrvání je alfa a omega celé sportovní stránky. Všichni jsme nahraditelní, ale on nejhůř. Že zůstává, je největší posila v tomhle přestupovém okně. Nechci mluvit za něj, byla to jeho věc. Já jsem mu jen řekl, že si to bez něj nedovedu představit.“

O nabídkách pro sebe

„Jedna nabídka byla taková rána z čistého nebe. Člověku probleskne hlavou, jestli ještě někdy přijde něco podobného. Šlo o zajímavé prostředí. Ale musíte perfektně ovládat řeč. Jedna věc je domluvit se na fotbalových věcech v kabině, ale v pozici trenéra je komunikace strašně důležitá celkově. Popovídali jsme si o tom, ale jsme maximálně spokojení tady. Nevím, co za nabídku by musela přijít, aby změnila náš názor. Já to tak měl vždycky, mně se moc nechtělo odcházet ani ze Žižkova do Liberce. Tehdy mi to usnadnilo, že Viktorka spadla do třetí ligy a nedostala licenci (usměje se).“

O možných odchodech opor

„Budu odpočítávat dny do konce přestupového okna. Všichni víme, co se stalo loni, kdy se Míša Ngadeu sbalil a možný odchod se řešil až do půlnoci, do poslední minuty. Kdybych si měl tipnout, řekl bych, že se něco podobného přihodí i letos. Ale doufám, že ne. Vždycky se může stát, že některé týmy udělají přestup, budou hledat náhradu apod… Slavia se dneska naštěstí posunula na takovou úroveň, že hráči jsou tu maximálně spokojení a sportovně je to naplňuje. Definitivně jasno ale bude až v 0.01 po konci přestupového termínu.“