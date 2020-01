Guľu čeká zúžení kádru, za Buchu děkoval do Boleslavi. Posily? Už ne | iSport.cz

Jaké je vaše hodnocení dvojzápasu se Žižkovem a Sokolovem?

„Z obou utkání jsem dostal mnoho informací. V prvním duelu nám chyběly finální přihrávky, jejich četnost a rizikovost. Hrál proti nám aktivní sympatický soupeř, který vyměnil dvě jedenáctky a stíhal s námi běhat. Především proto, že jsme hráli pomaleji a ve finální fázi nešli tolik do risku. Na druhou stranu jsme hráli s velkou mírou rizika v obraně. Kluci potvrdili, že když jsou sebevědomí a přesní, dovedou se prosadit i proti presinkové obraně. Znovu však zopakuji, že mi chyběla početnost střeleckých věcí a dohrávaní finálních vstupů. Výsledkově tedy nic moc. Druhý zápas si hráči více užili. Dostali jsme se do náběhových situací, bylo tam víc kolmosti, finálních přihrávek a z toho pramenily góly. Byli jsme efektivnější.“

V pondělí odlétáte do Španělska. Máte rozmyšlené, jak zúžíte kádr?

„Odletíme s třiadvaceti hráči a třemi gólmany. Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně. Bude čas si k tomu sednout a vše vyhodnotit.“

Bude to těžké rozhodování?

„Jednoduché to nebude, ale jsem tu od toho, abych verdikty činil. Je to náplň naší práce. Kluci pracují. Vidím úsilí, nasazení, chtění. Mělo by to být přirozené, nicméně jsem rád, že přijali náročný způsob hry. Proto nebude jednoduché nyní do toho vlézt. Sedneme si, s nadhledem to posoudíme a vyhodnotíme, pro koho bude lepší, aby v rozvoji talentu pokračoval někde jinde. Potřeboval jsem čas. Jedna věc je tréninkový proces, ta druhá zápasy. Představu mám, ale v tuto chvíli není definitivní. Zejména kvůli zdravotnímu stavu. Do dvojzápasu nemohli nastoupit Marko Alvir a Dominik Janošek.“

Minule jste naznačil, že kádr není směrem dovnitř uzavřený. Platí to stále?

„Už ne.“

Bylo složité zápasovou zátěž rozložit mezi tolik hráčů?

„Snažíme se pracovat na tom, aby rozdělení nebylo jen o intenzitě, ale založené na postech. Aby hráči měli možnost v maximální možné míře navnímat svoje úkoly. Od toho jsme tady, abychom tyto věci připravili do naprostých detailů a každé cvičení a zápas mělo náležitý akcent. Kluci pochopili, že nejsou dvě skupiny, ale že šlo o Plzeň, která hrála dva zápasy.“

Po sobotním úvodním duelu s Ústím nad Labem jste si pochvaloval, že zajímavou perspektivu ukázal Ondřej Mihálik. Platí to samé i o Pavlu Buchovi?

„Byl jedním z nejlepších hráčů. Má úžasné věci. Skládám kompliment i Mladé Boleslavi, která ho dovedla velmi dobře fyzicky připravit. Pomohla mu i liga, hrával pravidelně, ale zároveň je to i o trenérech. Tudíž musím poděkovat Jožkovi Weberovi. Pavla jsem proti Sokolovu viděl na šestkové pozici, minule hrál na jiném místě. Jeho variabilita je nesmírně cenná, jsem s ním maximálně spokojený.“

Na jakém aspektu hry budete ve Španělsku nejvíce pracovat?

„Asi jste zaznamenali, že v těchto utkáních jsme vůbec neřešili standardní situace a finalizaci hry v prostorech, kde kluci potřebují mít trochu vykopanou nohu. Potřebuji, abychom měli kvalitu ve finální přihrávce. To nám zatím chybí. Proto se budeme soustředit na individuální činnosti s detailem na věci, o které by se hráči měli opírat. Myslím si, že třeba ve výstavbě útoku byl značný posun oproti duelu s Ústím nad Labem, ale nemělo to návaznost, aby nám to v ofenzivě přineslo kýžený efekt.“