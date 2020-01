Chorého štěk: Tři minuty na hřišti a měl zlomený nos. I tak chtěl hrát | iSport.cz

Souboje s ním většinou hodně bolí. Tentokrát však plzeňský útočník Tomáš Chorý narazil. A to doslova. Po tvrdé srážce musel včera odstoupit z přípravného zápasu proti Žižkovu (0:0) už po třech minutách a se zlomeným nosem zamířil okamžitě do nemocnice. „Věřím, že na soustředění do Španělska s námi Chorý odletí a nastoupí i do zápasů,“ uvedl nicméně trenér Viktorie Adrián Guľa.

Ondřej Žežulka, kmenový hráč Slavie, který by měl na jaře hostovat na Žižkově, má přezdívku Žula. A Tomáš Chorý už dobře ví proč. Plzeňský útočník utrpěl po hlavičkovém souboji s podsaditým stoperem zlomeninu nosu, kvůli které se jeho střídání změnilo v tříminutový štěk.

Chorý se začal usilovně rozcvičovat už během přestávky, na hřiště se proti Žižkovu dostal přitom až v 69. minutě, kdy vystřídal Michaela Krmenčíka. A vydržel na něm pouze chvíli. Po rohovém kopu šel totiž do hlavičkového souboje s Žežulkou, který odskákal bolestivým zraněním. Zůstal ležet na zemi s tváří v dlaních, hned bylo jasné, že jde o něco vážného.

Krmenčík, který už v dlouhé péřové bundě a vakem na kopačky na zádech pomalu opouštěl areál v Luční ulici směr stadion, musel zpět do akce. Chorý s tamponem v nosu naopak usedl do golfové buggy, v které ho technický ředitel Tomáš Samec odvezl k Doosan Areně, odkud byl hráč transportován do nemocnice na vyšetření. Generální manažer klubu Adolf Šádek měl okamžitě telefon na uchu a zařizoval, aby šlo vše jako po drátkách.

„Jde o zlomený nos, není tam ale posun kostí,“ upřesnil pak po druhém čtvrtečním zápase se Sokolovem (6:0) trenér Adrián Guľa s tím, že s hráčem i tak počítá pro herní kemp v Esteponě, kam vicemistr odlétá v pondělí. „Tom byl dokonce tak tvrdý, že chtěl přijít na druhý poločas utkání se Sokolovem. To bylo z jeho strany neuvěřitelné. Kluci, co měli takové zranění, mi říkali, že po čtyřech dnech mohli jít do tréninkového bezkontaktního procesu. Věřím, že do Španělska s námi Chorý odletí a nastoupí i do zápasů,“ dodal Guľa.

Chorý se každopádně v nejbližších dnech moc dobře nevyspí, a pokud do Španělska skutečně pocestuje, užije si zejména při vzletu a přistávání díky vinou rychlých a výrazných změn tlaku své. Dokud se rána nezahojí, bude tréninky a zápasy absolvovat se speciální ochrannou maskou, kterou před ním v Plzni nosil třeba Daniel Kolář. Jenže současný sekretář mládeže Viktorie se mohl hlavičkování z titulu své pozice relativně vyhýbat, kdežto Chorý má na vzdušných soubojích svou hru postavenou – a může vzít jed na to, že ho každý teď bude bolet tuplem. Zlomenina nosu je zkrátka velmi nepříjemná komplikace.

Trenér Guľa má kromě Krmenčíka a Chorého k dispozici na hrot útoku v novém rozestavení 4-3-3 ještě Jeana-Davida Beaguela, který se ve druhém včerejším přípravném zápase se Sokolovem (6:0) zaskvěl dvěma góly a jednou asistencí.