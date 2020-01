Guľovy nové metody. Trenér se snaží předávat pozitivní energii, míní Hořava | iSport.cz

Změna. To je nejčastější slovo v Plzni. Adrián Guľa, nástupce Pavla Vrby ve funkci trenéra, zavádí ve Viktorii nové metody. V tréninku i v zápase. Zásah ale též učinil do běžného rytmu kabiny. Mužstvo se každý den schází na společné snídaně. Tomáš Hořava to jen kvituje. „Když jsme se to dozvěděli, tak jsme se trochu divili, ale teď s tím nikdo nemá problém. Ba naopak máme víc času se připravit na trénink,“ culí se jednatřicetiletý matador, který se v zimním čase poprvé objevil v zápase a hned vstřelil dva góly druholigovému Sokolovu (6:0).