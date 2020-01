Slovácko prohrálo s Uničovem, Zlín s Líšní. Padly i Teplice či Baník | iSport.cz

SOUHRN PŘÍPRAVY | Fotbalistům Slovácka hrubě nevyšlo poslední přípravné utkání před odletem na soustředění do Turecka. Šestý tým nejvyšší soutěže nezvládl proti Uničovu roli obrovského favorita a s třetiligovým soupeřem velmi překvapivě prohrál 1:2.

Slovácko se proti Uničovu od začátku trápilo a od 61. minuty prohrávalo. Chvíli před koncem srovnal z penalty Dvořák, ale blamáž neodvrátil, protože hned po rozehrávce zajistil outsiderovi cenný skalp ligového soupeře Ambrozek.

Roli favorita proti týmu z nižší soutěže nepotvrdil ani Zlín, který prohrál s druholigovou brněnskou Líšní 0:1. „Hlavně do ofenzivy jsme se dnes trochu protrápili, na druhou stranu jsme šli třikrát sami na branku, z toho musíme dát branky. Takže velká nespokojenost,“ řekl pro klubovou televizi zlínský trenér Jan Kameník.

Nedařilo se ani Opavě, která podlehla polským druholigovým Tychám 1:2. „Druhý poločas byl z mého pohledu velký propadák. S tím jsem nespokojený a budeme to řešit. Tohle se nesmí stát. Tým samozřejmě potřebuje víc času na to, aby se sžil. Nemůžu ale akceptovat výkon některých hráčů ve druhém poločase,“ zlobil se opavský trenér Jiří Balcárek.

Také Liberec proti druholigovému soupeři neuspěl a s Pardubicemi jen remizoval 1:1. Příbram naopak porazila třetiligový Vltavín 4:0 a spravila si chuť po minulém debaklu 0:6 od druholigové Dukly Praha. „Byl to pro nás důležitý zápas. Chtěli jsme udržet vzadu nulu po nepovedeném zápase s Duklou. Dali jsme čtyři góly a těch šancí bylo ještě víc. Jsem spokojen hlavně s výkonem,“ uvedl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Na přípravném turnaji Tipsport Malta Cup postoupily do finále loňský vítěz Brno a Mladá Boleslav, která letos vyhrála základní část v Čechách. Středočeši rozstříleli třetí tým slovenské ligy Dunajskou Stredu 5:0, přišli ale o zraněného kapitána Marka Matějovského.

Druholigové Brno porazilo Ostravu 3:2, přestože ve 12. minutě prohrávalo po dvou gólech Jánoše 0:2. První branku vstřelil záložník Baníku z poloviny hřiště obloučkem přes špatně postaveného brankáře. Ostrava v přípravě prohrála potřetí za sebou.

„Přetrvává to, co nám ukázaly předcházející zápasy. Úvod byl docela dobrý, dali jsme dva góly. Ale naše nedůslednost a nezodpovědnost dozadu pomohla soupeři vrátit se do zápasu. Jsme teď ve velké únavě, přesto si myslím, že alespoň k penaltám jsem utkání dovést měli,“ uvedl ostravský trenér Luboš Kozel, který v zimní pauze nahradil Bohumila Páníka.

Teplice na soustředění na Kypru prohrály s polským ligistou Górnikem Zabrze 0:2. Severočechy vychytal jejich bývalý gólman Martin Chudý. Bohemians 1905 v tureckém Beleku dotáhli proti Samaře ztrátu 0:3, ale nakonec předposlednímu celku ruské ligy podlehli 3:4.

Naopak Olomouc v Turecku porazila suveréna posledních let ázerbájdžánské ligy Karabach 3:1. „Utkání pro nás bylo velmi kvalitní, jedná se o soupeře, který byl účastníkem Evropské ligy. S dnešním výkonem jsem spokojený,“ řekl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Přípravná fotbalová utkání:

FK Teplice - Górnik Zabrze 0:2 (0:2)

Branky: 21. a 23. Jiménez.

Sestava Teplic:

I. poločas: Diviš - Paradin, Ljevakovič, P. Mareš - Hyčka, Nazarov, Trubač, Hýbl - Moulis, Vyhnal, Radosta.

II. poločas: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Knapík, Hýbl - Ljevakovič - Radosta (60. Emmer), Mareček, Žitný, Moulis - Vyhnal. Trenér: Hejkal.

Bohemians Praha 1905 - Samara 3:4 (0:3)

Branky: 58. Pulkrab, 67. Novák, 76. Nečas - 2. Zinkovskij, 9. Anton, 45. Polujachtov, 80. Ginsari.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Le Giang - Köstl, Hůlka, Podaný - Vaníček, Rada, Vacek, Schumacher - Hronek, Ugwu, Keita.

II. poločas: Le Giang - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Nečas, Novák, Ljovin, Schumacher (74. Dostál) - Vodháněl - Puškáč, Pulkrab. Trenér: Klusáček.

1. FK Příbram - Vltavín 4:0 (2:0)

Branky: 14. Slepička, 32. Nový, 76. Voltr, 80. Kvída.

Sestava Příbrami:

I. poločas: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Voltr, Zorvan, Soldát, Kříž - Slepička, Škoda.

II. poločas: Vantruba - Soldát, Kvída, Dramé, Antwi - Polidar, Zorvan, Kříž (60. Tregler), Hájek - Díl, Voltr. Trenér: Nádvorník.

Sigma Olomouc - Karabach 3:1 (1:0)

Branky: 23. Hála, 61. Chytil, 88. Zima - 59. Qurbanly.

Sestava Olomouce: Mandous - Radek Látal (46. Sladký), Zima, Jemelka (87. Štěrba), Vepřek (46. Kerbr) - Hála (46. Zahradníček), Houska (77. Zmrzlý), Greššák (88. Šíp), Falta (70. Daněk), González (46. Pilař) - Yunis (46. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.

1. FC Slovácko - Uničov 1:2 (0:0)

Branky: 89. Dvořák z pen. - 61. Strnad, 90. Ambrozek.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Trmal - Reinberk, Kadlec, Dijinari, Šimko - Petržela, Mareček, Kohút, Vasiljev, Navrátil - Sadílek.

II. poločas: Porcal - Juroška, Šimko, Dijinari, Divíšek - Vasiljev, Dvořák, Mareček, Havlík, Kalabiška - Vecheta. Trenér: Svědík.

SFC Opava - Tychy 1:2 (1:0)

Branky: 2. Juřena - 79. Staniucha, 86. Kasprzyk.

Sestava Opavy:

I. poločas: Šrom - Hrabina, Kodr, Rychlý, Žídek - Mondek, Řezníček, Souček (38. Schaffartzik), Zapalač - Texl - Juřena.

II. poločas: Šrom - Hrabina, Kodr, Hnaníček, Helešic - Mondek, Schaffartzik, Jursa, Dordič - Dedič, Juřena. Trenér: Balcárek.

Fastav Zlín - Líšeň 0:1 (0:0)

Branka: 62. Kralovič.

Sestava Zlína: Šiška - Bačo (46. Azackij), Buchta (46. Hellebrand), Simerský - Jiráček (46. Bartošák), Kolář, Conde, Cedidla (62. Matejov) - Fantiš (62. Janetzký), Džafič (70. Hrdlička), Jawo (62. Poznar). Trenér: Kameník.

Slovan Liberec - Pardubice 1:1 (0:0)

Branky: 83. Rondič - 90. Šplíchal.

Sestava Liberce: Knobloch - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský (65. Fukala), Hromada (59. Beran), Michal, Potočný - Baluta - Musa (70. Rondič). Trenér: Hoftych.

Turnaj Tipsport Malta Cup - semifinále (Ta'Qali):



Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 2:3 (2:1)

Branky: 8. a 12. Jánoš - 23. Přichystal, 46. Fousek, 82. Vintr.

Sestava Ostravy: Budinský - Fillo (61. Hrubý), Šindelář (46. Procházka), Stronati, Fleišman - Buchta (46. Kuzmanovič), Jánoš, Jirásek (46. Drozd) - Reiter, Smola (61. Šašinka), Granečný (61. Holzer). Trenér: Kozel.

FK Mladá Boleslav - Dunajská Streda 5:0 (2:0)

Branky: 27. a 50. Jiří Klíma, 45.+2 Pudil, 74. Pech, 90. Wágner z pen.

Sestava M. Boleslavi: Šeda - Douděra, Jakub Klíma (62. Hampl), Pudil, Křapka (76. Rudzan) - Hubínek (46. Mazuch) - Budínský (72. Provazník), Matějovský (8. Pech), Fulnek (76. Grigorjan) - Wágner, Jiří Klíma (62. Hönig). Trenér: Weber.