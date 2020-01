Tomas kdo? Jako Fellaini, Moyesova tajná zbraň. Jak Kladiváři vidí Součka | iSport.cz

20 milionů eur, v přepočtu téměř 17 milionů liber a přes půl miliardy korun. Tomáš Souček se v případě přesunu ze Slavie do West Hamu stane nejen nejdražším hráčem, co kdy odešel z české ligy, ale také se zařadí mezi desítku nejdražších příchodů v historii londýnského klubu. A to už Kladivářům stojí za pozornost. Do trápícího se týmu nemá přijít nějaký levný Východoevropan, ale hráč do základní sestavy.

„Slavia chce za Součka 17 milionů liber, to je super cena pro prověřeného hráče, který má ještě nejlepší roky před sebou, když mu je teprve 24. Pane Sullivane, je čas vypsat šek,“ vyzývá majitele klubu hlavní článek fanouškovského webu westhamfans.org.

Autor podepsaný jako Ed si všímá Součkových výborných statistik v Lize mistrů: vyhraný hlavičkových soubojů, obranných zákroků i skvělé úspěšnosti přihrávek (přes 80 %). Zároveň si na Transfermarktu všiml i jeho produktivity. 12 gólů ve 26 zápasech, to je slušná potence hráče, který má mít hlavně defenzivní úkoly. „Může plnit roli vysunutého záložníka a zapojit se i do útoku,“ věří.

Další fanoušci na diskusních fórech vidí Součka hlavně na pozici defenzivního záložníka vedle rostoucího klenotu z West Hamu Declana Riceho. Otázkou je, jak by se oba na hřišti srovnali, možná by došlo i na hledání nového kapitána, protože s páskou aktuálně hraje ve středu zálohy symbol klubové věrnosti Mark Noble.

„Ale bez Nobleho nemůžeme vyhrávat zápasy a podepsání českého Harvarda Nordveita (Nora, který se před třemi lety na stejném postu neprosadil, pozn. red) naše problémy nevyřeší,“ píše v příspěvku na nejstarším fanouškovském fóru „Knees up Mother Brown“ fanoušek Miles. „Tak ho dejte na Riceovu pozici a toho stáhněte tam, kde je nejlepší – na stopera,“ odpovídá mu nick WeallwantMoore.

Další jsou ale optimističtější: „Souček bude Moyesova tajná zbraň. Mladý Fellaini. Nemá jen výšku a lokty, podle všeho je to velmi dobrý fotbalista a také chytrý obránce, vítám to,“ přidává se do diskuze fanoušek s přezdívkou Burnley Hammer.

Proč přirovnání k Marouanu Fellainimu? Manažer West Hamu David Moyes Belgičana velmi dobře zná a do značné míry stojí za jeho kariérou. To on si ho před 12 lety přivedl z Belgie do Evertonu následně do Manchesteru United, kde vydržel šest let, než vloni odešel do Číny.

Už kvůli relativně vysoké ceně příznivci 17. týmu Premier League případné angažmá kapitána Slavie vítají. Nejde o neznámého fotbalistu z východní Evropy, ale o borce prověřeného Ligou mistrů. Navíc byl součástí týmu, který pokořil Albion v kvalifikaci o EURO (i když odehrál také ten, ve kterém reprezentace dostala ve Wembley bůra).

Posilu by si ale spíš představovali na jiných postech, na kraji obrany a v útoku. A záleží také na samotném fotbalistovi. „Jestli viděl naše představení minulou středu,“ připomíná jeden z diskutujících výprask 1:4 v Leicesteru, „tak už sedí na prvním letadle zpátky do Prahy.“

Kladiváře totiž v Premier League čeká tuhý boj o záchranu, od sestupových pozic je dělí zatím jen lepší skóre. A to je i součástí případného obchodu, do Edenu by nejdřív šly 4 milion eur za půlroční hostování, až v případě záchrany by se za dalších 16 milionů celý rekordní přestup dokončil.