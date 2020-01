Nabídkou z Anglie by bylo troufalé pohrdat, Souček si šanci odpracoval | iSport.cz

Je to dobrá volba. Nabídkou z Anglie by bylo troufalé pohrdat. Čeští hráči v poli se sice v náročné anglické lize dlouhá léta neprosazují, ovšem Souček by měl být na ostrovní jízdu připraven. Má vytrvalost, sílu v soubojích, skvělé čtení hry a předvídavost, vhodnou figuru. Na podzim obstál na nejvyšším levelu – v Lize mistrů proti Barceloně, Dortmundu a Interu Milán. To vše jsou dobré předpoklady. Ty vylepšuje i tím, že se v poslední době opřel do studia angličtiny.

Ano, pro hráče je vždy lepší přestupovat v letní pauze, kdy má víc času si zvyknout na nový tým a herní systém. Čtyřiadvacetiletý záložník naskočí rovnou do rozjeté soutěže a hned se dostane pod úplně jiný tlak než v Česku. West Ham se tvrdě řeže o setrvání mezi elitou, bere každý bod. Ovšem Souček nabral za poslední dobu ve Slavii velké sebevědomí, na hřišti nepanikařil za žádných okolností. I když udělal chybu, nepoznamenala ho a dál působil sebejistě, nebál se hrát. To může v Anglii prodat.

Navíc West Ham nehodlá ve své aktuální situaci kupovat hráče do počtu. V zimě se chtěl posílit o borce, který mu může okamžitě pomoct. A tím by měl být právě Souček. To znamená, že by měl dostat minimálně zpočátku důvěru. West Ham snad ví, proč po něm touží.

Pokud v téhle zkoušce obstojí, může z toho vytěžit on sám i reprezentace. Před mistrovstvím Evropy mu dají mnohem lepší průpravu vypjaté bitvy v kulisách opěvované soutěže než sprint se Slavií za českým titulem.

Vše záleží na Součkovi. Otevírá se před ním šance, kterou si tvrdě odpracoval a zasloužil si ji. Sluší se popřát: Good luck!

Trpišovský: Součkův přestup? Tomáš se směje víc než dřív. Chválil Oscara