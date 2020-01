ŽEBŘÍČEK mocných v českém fotbale: agenti, Mr. Nobody i Berbrova spojka | iSport.cz

40. (-11) Zdeněk Červenka

majitel Fastavu Zlín

Po období vzmachu přišly turbulence. Jako by ve Zlíně pořádně nevěděli, co chtějí, a trenéry tam sekají jako Baťa cvičky. Odchod Michala Bílka odstartoval tápání, nevyšlo to s Romanem Pivarníkem, pak se klubový boss nechal obloudit výklady Josefa Csaplára. Velký ústup.

39. (+3) Tomáš Bárta

ředitel LFA, člen komise rozhodčích

Konsensuální muž, který je při napětí mezi LFA a FAČR přijatelný pro všechny. Liga jím konečně obsadila své místo v komisi rozhodčích, právě tam by měl být ale rozhodnější, což není pro bývalého brankáře jednoduché. Je odpovědný za VAR, který přibude