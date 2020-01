Nečekaná rošáda! Potočný míří za Baníkem, Baroš možná odletí domů | iSport.cz

„Hráči z krajů v sobě nemají to, že by chodili do koncovky. To nám chybělo. Je to jev, který se objevuje opakovaně,“ postěžoval si trenér Baníku Luboš Kozel po utkání s Dunajskou Stredou, kdy si jeho svěřenci počínali v ofenzivní fázi hodně bezradně.

Ještě předtím – po sobotním duelu se Zbrojovkou Brno – nový kouč na otázku, zda by kromě Jaroslava Svozila uvítal ještě nějakou další posilu přímo na soustředění, odpověděl: „Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo.“

Podle informací iSport.cz se dočká. Jiří Müller, agent Romana Potočného, se na Maltě sešel s majitelem Baníku Václavem Brabcem, sportovním ředitelem Markem Jankulovským i výkonným ředitelem Michalem Bělákem a jednalo se.

Nejdříve schůzka na hotelu, pak i se šéfem na tribuně během zápasu, večeře, licitování o přestupové částce, podpisovém bonusu, smlouvě, provizích pro agenta... Výsledek? Nakonec došlo k dohodě, takže Potočný by měl za Ostravskými dorazit během středy. Řeší se jen volný spoj.

Je možné, že příchod 29letého ofenzivního univerzála z Liberce, kterému by v létě skončila smlouva, bude znamenat odchod některého jiného křídelníka. Nejvíce se v tomto ohledu skloňuje jméno Denise Granečného a Milana Lalkoviče.

Překvapivá je naopak zpráva o možném odletu Milana Baroše. Kapitána stále trápí achilovka, takže se momentálně intenzivně řeší, zda nebude lepší podstoupit léčbu doma.