Sparťanská posila na stopera? Žádná být nemusí, do hry vstupuje Hancko | iSport.cz

PŘÍMO Z MARBELLY | Ještě v první polovině ledna se to mohlo mít za hotovou věc. Zvlášť, když kouč Jílek několikrát zopakoval, že příchod nového stopera je prioritou. Jenže čas kvapí kupředu, první ligový duel odehrají sparťané už za dva týdny. A kolem potenciální posily do středu obrany je ticho po pěšině.

Důvod? Výraznější zapojení slovenského reprezentanta, jenž od letního příchodu na Letnou naskočil pouze do devíti zápasů. Sportovní ředitel Tomáš Rosický nosí už delší dobu v hlavě vizi, že by vedle sebe mohli nastupovat právě Hancko s Davidem Lischkou. Tedy dva leváci.

Byť se téhle alternativě kouč Jílek během podzimu bránil, nyní se k ní podle všeho začíná přiklánět. Jedním ze signálů může být i to, že Hancko nastoupil do včerejšího přípravného utkání s Marbellou právě na pozici pravého stopera, parťáka mu dělal Costa.

„Zkoušíme to, je to jedna z variant. Na Dávidovi je vidět obrovská chuť do fotbalu. Doufáme, že nám ukáže kvalitu, kterou nesporně má,“ prohlásil asistent trenéra Michal Horňák.

Hancko s Lischkou už spolu jeden duel odehráli, Sparta v něm na podzim přejela Karvinou 4:0. Pro prvního jmenovaného pozice vpravo samozřejmě není úplně ideální, protože se musí za pochodu učit hrát přes nohou. Na druhou stranu nezvyklý post skýtá slovenskému mladíkovi možnost, jak skočit přímo do základní sestavy.

„Byl bych rád, kdybych tam mohl nastupovat i v lize. Chci se prosadit. Je to na trenérech. Já se je snažím přesvědčit, že na to mám a zvládnu to odehrát i přes nohu. Je to o cviku a sehrání se. Věřím, že se budu dál zlepšovat,“ prohlásil Hancko.

V testu proti Marbelle talentovaný obránce obstál. Nejen, že vstřelil jediný gól svého týmu, ale prokázal i skvělé fyzické i rychlostní dispozice a schopnost konstruktivní rozehrávky.

„Několikrát jsem si odskočil na střed, Georges (Mandjeck) se stál doprava a vycházelo nám to,“ podotkl rodák z Prievidze. Mimochodem, hřiště opouštěl za stavu 1:0 pro rudé barvy. Až po jeho vystřídání přišel španělský obrat.

Spartu čekají ve zbytku zimní přípravy ještě dva duely. Dnes se bude konfrontovat s norským klubem Bodo/Glimt, ve čtvrtek je pak na programu generálka s Malmö. Nabízí se, že tyhle testy poslouží právě k tomu, aby se vedle sebe Hancko s Lischkou postavili. A když spolupráce zafunguje, nic by nemělo bránit tomu, aby šli bok po boku i do úvodního jarního střetu se Slovanem.