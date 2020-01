Potočného premiéra za Baník: dvě šance, dělová levačka i pochvala | iSport.cz

Z Ostravy si dovezl dres s číslem 33 a svou jmenovkou a ve čtvrtek večer ho Roman Potočný na Maltě poprvé propotil. Trenér Luboš Kozel ho proti Birkirkaře, sedmému týmu místní ligy, poslal do hry na úvodních 45 minut. A mohl být spokojen.

Potočný se postavil na pozici levého křídla, od začátku na něm byla vidět obrovská motivace ukázat, že stál Baníku za vynaložené miliony.

„Jevil se dobře, během chvilky ukázal, proč jsme ho dělali. Situace řešil správně, věřím, že nám pomůže. Spíš jsem nebyl spokojený s jinými hráči,“ hodnotil kouč.

Premiérové trefy se mohl „Potok“ dočkat vzápětí: v šesté minutě tečoval Fillův centr tak šikovně, že jeho oblouček musel domácí brankář s vypětím všech sil vyškrábnout nad břevno.

O minutu později pak makedonský gólman Naumovski předvedl ještě lepší zákrok. A opět proti Potočnému. Tentokrát se čerstvá ostravská posila zmocnila míče a zhruba ze třiceti metrů vypálila bombu, kterou opora Birkirkary vytáhla na horní tyč.

„Klukům jsem říkal, že dám dnes gól, kvůli nim jsem přišel. Škoda, že to nevyšlo, už jsem skoro slavil. Byla to rána jak z děla, ale aspoň mám co napravovat v příštím zápase,“ usmíval se.

Do další šance se Potočný nedostal, ale s levým bekem Danielem Holzerem a dalšími spoluhráči solidně kombinoval. Několikrát si poradil s těžkou přihrávkou, udržel míč i proti přesile. Žádné laciné ztráty z nervozity, ale sebevědomý nástup a kvalitní řešení jednotlivých situací.

„Trenér mi říkal, co si představuje, měl jsem hrát na levé záloze to stejné jako v Liberci. Nebyl v tom problém, rozuměli jsme si. I s Holzíkem to bylo v pohodě, je to skvělý fotbalista,“ chválil Potočný svého spoluhráče z obrany.

Baník sice s maltským celkem prohrával po chybě stopera Jakuba Pokorného, jenž soupeře nepřesnou rozehrávkou poslal do šance, ale pak se zvedl a zaslouženě vyhrál.

Vyrovnání přišlo po výborně kopnutém Holzerově přímáku, který do sítě tečoval Ondřej Šašinka. A víteznou branku zařídil druhý útočník – Tomáš Smola. Ten zblízka uklidil do brány přesný pas Rudolfa Reitera.

Smola mohl po chvíli vedení pečenit, ale penaltu po faulu na Jiřího Fleišmana neproměnil. Pojistku přidal v závěru dvacetiletý David Buchta, překvapení přípravy. „Ukázal, že se s ním dá počítat, říká si o šanci,“ vyseknul mu Kozel kompliment.

Ostravští tak vyhráli 3:1 a připsali si druhé vítězství v přípravě. V úterý zakončí Slezané pobyt na Maltě generálkou proti norskému Stabaeku a odletí domů.

