Olomoucký kouč Látal: O Pilařovi, lasu z Polska, Julišovi a nové krvi | iSport.cz

Obránce David Zima už odletěl za Slavií. Mrzí vás, že jste o něj přišli?

„Je to šance pro mladého hráče, kterého jsme vychovali. Dostal se do lepšího klubu. S jeho odchodem jsem smířený. Že by mě to mrzelo, to vůbec ne. To rozhodnutí akceptuju. Je to mladý kluk ve vývinu, ještě se s ním musí pracovat. Je na něm, jak to všechno přijme a pojme.“

Měl jste v plánu nasazovat ho na jaře víc?

„Máme dva velice kvalitní stopery (Jemelku a Beneše), ale trénujeme i hru na tři obránce. Tento způsob hry se taky nabízel, mohli jsme ho praktikovat. Známe Davidovy přednosti.