Kaya zůstává ve Spartě. Proč last minute jednání o odchodu ztroskotala? | iSport.cz

Jak během podzimní části nejvyšší fotbalové soutěže deník Sport informoval, se Semihem Kayou se ve Spartě pro příští roky spíše nepočítá. I proto s tureckým obráncem tým z Letné nepodepsal nový kontrakt, ten současný vyprší na konci června letošního roku.

Dle informací iSport.cz proběhlo jednání mezi vedením Sparty, Kayou a jeho zástupci o tom, že by s ním klub ukončil spolupráci již nyní, aby si mohl 28letý stoper hledat nové angažmá.

Konkrétně se jednalo o jeho návratu do Galatasaray Istanbul, ale k ani jednomu nakonec nedojde. Hlavním, racionálním důvodem bylo to, že by turecká strana nestihla vyřídit náležitosti, které by zajistily Kayovi angažmá v istanbulském celku. V řadě lig totiž již dnes (31. ledna) končí zimní přestupní termín a nejinak tomu je i v Turecku.

Kayův příběh se ve Spartě píše od 14. července 2017, tehdy přestoupil na Letnou právě z Galatasaray. Měl se stát oporou obranných řad trenéra Andrey Stramaccioniho. Jenže hned v úvodu svého angažmá se vážně zranil. Stihl odehrát jen zápas předkola Evropské ligy na hřišti CZ Bělehrad (0:2) a poločas ligového utkání s Bohemians (1:1). Poté půl roku absentoval kvůli zlomenině zánártní kůstky.

V lednu 2019 Sparta Kayu uvolnila na půlroční hostování zpět do Galatasaray. Po návratu na Letnou se v úvodu sezony 2019/2020 sice hned neprosadil do základní sestavy, ale nakonec mezi 9. a 17. kolem odehrál ve FORTUNA:LIZE plnou porci minut, tedy kromě domácího duelu s Karvinou (4:0), kdy chyběl kvůli nemoci.

Právě v 17. kole ale přišel duel s Českými Budějovicemi (3:3), kde vyrobil jako poslední hráč Letenských hrubku, kdy vůbec netrefil ve vzduchu hlavou míč a po jeho zaváhání poslal David Ledecký Dynamo do vedení 3:2. Po tomto utkání se na podzim na hřišti v rudém dresu už neobjevil.

Celkově stihl od svého příchodu Kaya za Spartu zatím odehrát 33 soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil dva góly, oba v aktuální sezoně proti Teplicím (1:1) a Bohemians (4:0), a celkem nasbíral tři žluté karty.

