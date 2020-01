Blížíme se našim představám, míní i přes prohru Saňák. Proč hrál Štetina? | iSport.cz

PŘÍMO Z MARBELLY | V Praze jen výhry, po přesunu do Španělska zase pouze porážky. Sparta v rámci herního soustředění nestačila ani na svého druhého soupeře. Norskému vicemistrovi Bodo/Glimt podlehla 1:2 navzdory tomu, že zahodila penaltu, dvakrát trefila brankovou konstrukci a nevyužila celou řadu dalších velkých šancí. „S prohrou jsme nespokojení, ale v technicko-taktických věcech jsme plnili plán. Pokud takhle budeme pokračovat, určitě nás to dostane dopředu,“ věří asistent trenéra Jiří Saňák.

Druhý zápas ve Španělsku, druhá porážka. Takže nespokojenost?

„Jsme nespokojení s prohrou, protože zápas na to nevypadal. Pokud jde o výkon, v prvním poločase se přiblížil představám, jak chceme hrát. Z hlediska ofenzivy i defenzivy, protože po té penaltě jsme dominovali, soupeř měl jen nějaké brejky. Ve druhém poločase to trochu opadlo, nedokážu hned říct, čím to bylo. Musíme se na to podívat a vyhodnotit. Nedali jsme penaltu, trefili jsme břevno a tyč. V koncovce to bylo trochu smolné. Ale v herních parametrech a principech jsme se z našeho pohledu posunuli zase o kus dál.“

Potěšila vás reakce týmu na rychle inkasovanou branku?

„Reakce byla správná. Na druhou stranu, to je přece naše povinnost. Jsme ve Spartě. Myslím, že se nám dařilo, nenechalo to na nás stopu. V technicko-taktických věcech jsme plnili plán. Pokud takhle budeme pokračovat, určitě nás to dostane dopředu.“

Jak se vám líbila kooperace tvořivého tria Kanga, Dočkal a Trávník?

„Spolupráce byla dobrá. Co se týče kompaktnosti, ladilo to i s Benjim Tettehem a podporou krajních obránců. Tihle kluci mají sílu na balonu, přehled ve hře. Hlavně v prvním poločase to bylo fajn, k tomu druhému budeme trochu kritičtí.“

Ukázalo vám utkání, že tihle tři spolu mohou nastupovat?

„Jednoznačně, každý do hry vnáší to svoje. Michal je takovou pojistkou pro kluky před ním, zajišťuje jim bezpečí zezadu. Jsme šťastní, že to máme takhle složité.

Jak rozumět opětovnému nasazení na podzim hodně chybujícího stopera Lukáše Štetiny?

„Je to momentálně jediný pravonohý stoper, kterého tu máme. Chceme mít hráče připravené tak, aby byli schopní naskočit. Třeba Dávid Hancko hrál po dlouhé době. Nemůžeme si být ničím jistí. Naším úkolem je, aby byl Štetina připravený.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Krejčí Hosté: 4. Hauge, 80. Konradsen Sestavy Domácí: Nita – Vindheim, Štetina, Lischka, Frýdek – Dočkal (C) (69. Karlsson), Trávník, Kanga, Krejčí, Hložek – Tetteh (69. Graiciar) Hosté: Hlajkin – Kondradsen, Bergan, Lode, Björkan, Sveen, Berg, Saltnes (C), Zickernagel, Boniface, J. Hauge Rozhodčí Stadion Dama de Noche, Marbella