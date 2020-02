Náhrady za Krmenčíka v Plzni: Tři vyrovnané alternativy pro Guľu | iSport.cz

Nejlepší střelec Plzně Michael Krmenčík odešel do Brugg. Klub ze západu Čech tak musí vyřešit zásadní otázku: kdo ho na hrotu nahradí. Nový kouč Adrián Guľa má aktuálně tři varianty, koho postavit na vrchol útoku. Jaké? A jak by případně mohla vypadat sestava Viktorie?

Jak by mohla vypadat sestava Plzně s Jeanem-Davidem Beauguelem na hrotu? • Foto Sport

Na podzim vinou zdravotních problémů paběrkoval, ale pro jaro se pro francouzského útočníka otevírá zajímavá šance. Může se opřít o dobrou techniku a kvalitní zakončení, ale bude muset přidat v pohybu, nový trenér Adrián Guľa mu vyčítá malou aktivitu při presinku a nízký počet náběhů do vápna.

Jak by mohla vypadat sestava Plzně s Tomášem Chorým na hrotu? • Foto Sport

Ondřej Mihálik (22)

Bilance v lize na podzim

9 zápasů (327 minut)

0 gólů

Žolík vzadu, nečekané překvapení. Na podzim nastupoval za Plzeň nejčastěji na kraji, zkusil si to i na podhrotu. Ale původem je to útočník, a podle všeho dostane možnost to prokázat. V přípravě se zatím mladý fotbalista jeví poměrně slibně, oproti konkurentům ho favorizuje především lepší rychlost a pohyblivost.

Pravděpodobnost, že nastoupí na pozici Michaela Krmenčíka: 35 %

Jak by mohla vypadat sestava Plzně s Ondřejem Mihálikem na hrotu? • Foto Sport