Návrat po zranění i s novou smlouvou. Drchal prodloužil se Spartou o tři roky | iSport.cz

„Jsem za prodloužení smlouvy se Spartou strašně rád. Po mém delším zranění je to motivace do další práce a motivace k tomu, abych teď ukázal, že jsem zpátky v dobré formě. Moje cíle jsou hlavně, aby mi vydrželo zdraví, abych byl v plné kondici a ukázal, že patřím do Sparty a třeba i do základní sestavy,“ uvedl Drchal na klubovém webu.

Českobudějovický rodák si poranil koleno loni v květnu v ligovém utkání proti Liberci. Se stejným kolenem byl na operaci už podruhé. V nejvyšší soutěži zatím Drchal odehrál za Spartu 13 zápasů a dal čtyři góly.