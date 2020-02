Krejčí: Krmenčík si přestup zasloužil. V Plzni by měli dostat šanci mladí | iSport.cz

V přípravných zápasech pod novým trenérem Adriánem Guľou se zatím Viktorii Plzeň daří. Proti švédskému Örebro si poradila i bez Michaela Krmenčíka, dvakrát uklidil míč do sítě Jean-David Beauguel. Kdo zaujme místo elitního západočeského kanonýra po jeho odchodu do Brugg? „Krmi si přestup zasloužil,“ říká Karel Krejčí, trenér reprezentační jednadvacítky, který na lavičce Viktorie vybojoval mistrovský titul v sezoně 2015/2016.

Jak bude Plzni chybět Michael Krmenčík?

„Krmimu se podruhé naskytla možnost jít do zahraničí, poprvé mu to nevyšlo. Po těžkých zraněních není jednoduché se dostat zpátky do formy. Jemu se to ale povedlo. Za to, co pro Plzeň v posledních sezonách odvedl, si přestup zasloužil. Vzpomínám si, když jsem si ho před čtyřmi lety (sezona 2015/16) stáhl z hostování v Dukle a dal mu v Plzni šanci. Na Spartě dal tehdy jako střídající hráč dva góly a od té doby se o něm vědělo, nakonec to dotáhl až do reprezentace a k přestupu. Současná Plzeň má široký kádr, jsou tam hráči, kteří by ho měli nahradit. Krmi je ale typologicky jiný, než ostatní útočníci, kteří ve Viktorii působí.“

Kdo si nejvíc říká o uvolněné místo na hrotu?

„Bude záležet, proti komu Plzeň nastoupí. Doma je předpoklad, že soupeře přitlačí a budou hrát do zhuštěné obrany. To volá po Beauguelovi s Chorým, kteří jsou silní v pokutovém území. Pokud budou chtít hrát na brejky, zkouší tam rychlostní typy hráčů, jako jsou Mihálik nebo Alvir. Trenér se asi bude rozhodovat podle soupeře a způsobu hry. Tihle hráči musí ukázat, že v Plzni nejsou náhodou.“

Zvládnou v Plzni nahradit tak důležitého hráče, jakým pro ně byl Krmenčík?

„Hlavně jde o způsob hry. Chorý i Beauguel spíš těží z práce spoluhráčů, jsou silní v pokutovém území. Krmi byl svou rychlostí i silou schopný si situace vytvářet také sám, v tomhle bude asi nejvíc chybět.“

Beauguel vstřelil proti Örebru dvě branky, má teď nejvíc nakročeno na pozici útočné jedničky?

„Nevidím, jak Plzeň trénuje, každý hráč přípravu snáší jinak. Na Chorém se třeba příprava může projevit víc, než na Beauguelovi. Vždycky jsem v takových zápasech koukal na to, jak jsou hráči schopní se poprat s únavou. Tím, jak mají v Plzni kvalitní a široký kádr, ani zkušení hráči nemají nic jistého. V přípravě všichni hrají o své místo.“

Jak se vám líbil výkon proti švédskému týmu?

„Kabina vnímá to, že přišel nový trenér, kluci zpozorněli a hrají o fleky. Oproti předešlým sezonám tam bylo víc presinku a represinku. Je znát, že trenér Guľa hráče tlačí do vyšších postavení. Po ztrátách míče přechází mužstvo do represinku, byly tam i pasáže s vyšším presinkem. Takhle to v minulosti Plzeň moc nehrála, spíš čekala ve středním bloku a chodila do rychlých kontrů. Ale výsledky z přípravy beru s rezervou, hráči si tím především zvedají sebevědomí. U Plzně mě bude spíš zajímat, jak bude vypadat v mistrovských zápasech. Sleduji tam i hráče, co působí u mě v jednadvacítce, teď hráli Bucha s Janoškem. Uvidíme, jestli dostanou prostor i v mistrovských zápasech. Dost se to tam točí, kádr je v Plzni hodně široký, možná dojde ještě k nějakému zeštíhlení, trenér pořád dá dohromady víc než dvě jedenáctky.“

Dostanou v základu prostor i mladí hráči?

„Měli by. Buchovi velice prospělo hostování v Mladé Boleslavi. Mám jeho i Dominika (Janoška) v nároďáku, vidím, jaký pokrok udělali. U Buchiče jsem si ještě před půlrokem nedovedl představit, že by hrál ze strany. Ale v Boleslavi tam nastupoval, jeho čísla z podzimu (6 gólů, 4 asistence) zaregistrovali i v Plzni. Může tedy hrát na křídle, i když v Plzni tam jsou kvalitní hráči. Tím, že si ho nechali, by měl šanci určitě dostat, v Boleslavi ukázal, že ligu hrát může.“

A co Janošek?

„Plzeň s ním prodloužila smlouvu, to je signál, že s ním do budoucna počítají. Je to zajímavý hráč hlavně ve výstavbě hry. Určitě to není podhrotový hráč, spíš taková osmička, který je schopný dát v rozehrávce dlouhý míč, má výbornou kopací techniku. Také čeká na šanci.“

V Plzni jsou čtyři kvalitní stopeři. Bude mít trenér Guľa těžké rozhodování, komu dát přednost?

„Spíš bych čekal, že jeden z nich odejde. Plzeň hraje ligu a domácí pohár, zápasů není tolik. Ještě tam je pátý Šimon Gabriel, který je talentovaný a měl by sbírat zkušenosti. Tím, že zůstali čtyři zkušení stopeři a hrát můžou dva, tak to není ideální. Hubňa měl na podzim zdravotní problémy a moc nehrál, uvidíme, jak to v Plzni vymyslí. Čtyři takové stopery má málokterý mančaft. Rozhodování pro trenéra určitě nebude jednoduché.“

