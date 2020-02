Krmenčík popsal přestup: Šádek je frajer, Deli mi neskutečně pomáhá | iSport.cz

Prošel náročnou lékařskou prohlídkou, večer zapózoval s dresem, natočil představovací video. Další den už si poprvé zatrénoval v novém prostředí a vstřebával první dojmy z belgické luxusní adresy. Michael Krmenčík den po oznámení velkého přestupu popsal, jak se velký transfer upekl.

Už jste vstřebal, co se odehrálo za uplynulé dva dny?

„Dozvěděl jsem se to od pana Šádka ve středu večer, asi v deset hodin. Napsal mi zprávu, že mám přijít dolů do lobby baru v hotelu, kde jsme byli s Plzní na soustředění. Přišel jsem tam, okolo stolu seděli všichni funkcionáři – od generálního ředitele, přes trenéra až po pana Psotku (sportovní ředitel). Bylo mi oznámeno, že Bruggy projevily zájem, nabídka je taková, že je to výhodné pro klub a hlavně pro mě. Byl jsem s panem Šádkem domluvený, že když taková situace nastane a můj manažer Daniel Smejkal (agentura IFM–M) to takhle dobře dohodne, že mě pustí. Vzal jsem to a jsem za to rád.“

Nabídku vám položili na stůl poměrně rychle. Byl prostor, abyste si všechno promyslel?

„Vybalili to na mě narychlo, ale já měl takovou dohodu. Když se pan Šádek domluví s Danem Smejkalem na tom, že to je výhodná nabídka pro klub a pro mě, nic jiného se řešit nebude. Oznámil mi to tak, že ráno v deset jsem odlétal do Brugg. Bylo i hodně jiných nabídek, ale tenhle zájem Brugg byl enormní.“

S Bruggami jste byl v kontaktu už minulou zimu. Hrálo roli právě to, že jste věděl, že vás klub dlouhodobě sleduje?

„Před rokem mě chtěli koupit jako zraněného hráče. To se moc neděje a nedělá. Já to prostě zkusil a nevyšlo to. Ale neházel jsem flintu do žita, začal na sobě makat. Musím říct, že půlka sezony, co jsem hrál teď v Plzni, mi vyšla. Dal jsem deset gólů v lize, dva v předkole evropských pohárů a tři v domácím poháru. Celkem mi to sedlo. Myslel jsem si, že nabídky budou, ale že přijde až taková částka pro Plzeň… To je pěkné. Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Řekli mi, že mně ráno letí letadlo a nic jiného neřešil. Šel jsem se rozloučit s klukama, někteří už spali. Pak jsem ještě napsal hromadnou zprávu do naší skupiny, abych někoho neurazil, že jsem