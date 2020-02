Guľovy tréninkové speciality v Plzni: Teleskopická kamera i důraz na detail | iSport.cz

V tréninkovém centru kousek od pětihvězdičkového hotelu Elba se nejprve všichni hráči zapracovali v posilovně, pak je trenér Adrian Guľa rychle v několika větách seznámil s tím, co je čeká – a hejno hráčů se rozdělilo do několika skupin. Proti Örebro totiž devět hráčů odehrálo 69 minut, dalších osm 21 minut, Pavel Bucha s Tomášem Hořavou po poločase a jen gólman Jindřich Staněk celý zápas. Naopak Marko Alvir se Šimonem Gabrielem do něj vůbec nezasáhli.

„Trénink byl diferencovaný podle zátěže, kterou kluci absolvovali. Bylo to rozfázované. I skupina, která hrála většinu zápasu, byla rozdělena na dvě skupiny, protože i v ní jsou hráči, kteří mají ze zdravotních důvodů tréninkový deficit,“ objasňuje kouč, že dbá skutečně na každý detail.

Zátěž nicméně není jediná okolnost, podle které Guľa tréninky sestavuje, v potaz bere i posty jednotlivých hráčů. Obránci proto třeba absolvovali část spojeni jedním lanem, aby si zvykli pohybovat se blízko sebe v kompaktní řadě.

Guľa po výhře Plzně: Nebyl jsem spokojený. Příchod útočníka úplně nevyloučil

„Není podstatné jen to, kdo bude v konkrétním cvičení, ale i jak bude zapojený a v kterém prostoru to bude. Snažíme se, aby hráči byli gró tréninku na svých postech, ve svých prostorech,“ zdůrazňuje Guľa.

O tom, že organizace takové jednotky zabere hodně času, není třeba pochybovat.

„Navzdory tomu, že už nějaký čas trénuju, je to stále hodně náročné. Tím, že jsme měli od vstupu do přípravy k dispozici 25 hráčů a snažili jsme se, aby jejich zatížení bylo přibližně stejné, nám příprava tréninku zabere skoro hodinu. Neříkám, že denně, ale od 30 minut do hodiny se o těch detailech bavíme,“ přiznává rodák z obce Nováky.

Guľa na to však samozřejmě není sám, v kompletně slovenském realizačním týmu úzce spolupracuje s pěti asistenty, kteří mají velký prostor především při vyhodnocování videozáznamů tréninků a utkání, které nyní všechny natáčí teleskopická kamera i dron.

„Role máme rozdělené, takže asistenti pozorují pasáže, které jsou pro mě důležité, abych od nich dostal zpětnou vazbu. Pokud to potřebuji dokoukat, udělám to ještě i sám, ale to mi stačí si vybrat segment, který potřebuju skutečně vidět. Ale víc práce na videích mají asistenti, kteří to pak stříhají a posílají hráčům. Je to časově náročné, ale tím, že je nás v realizačním týmu víc, je to rozložené na víc lidí,“ líčí čtyřiačtyřicetiletý kouč.

„Podstatné informace hráči mohou dostat ode mě, ale já chci, aby asistenti pracovali na minimálně stejné úrovni jako já. Takže když dávají hráči informaci, je to stejné, jako kdybych to udělal já. Nemůžu být všude, když máme skupinová videa, například s obrannou formací, přebírají to asistenti,“ dodává.

To samé platí i o zpracování dat z GPS, které sledují zdravotní i běžecké ukazatele všech hráčů. Guľa nicméně v tomto ohledu připomíná, že statistické údaje z technologie Catapult pro něj nejsou alfou a omegou všeho, jak by se třeba mohlo k jeho pověsti trenérského inovátora zdát.

„Bereme hlavně v potaz fotbal, protože každý post má svá specifika,“ tvrdí. „Potřebuju, abych dostával čistější výstup, odfiltrovaný, protože pro mě není podstatné tři sta běžeckých dat, podstatné jsou pro mě odfiltrované věci a na to mám špičkového odborníka Maťa Kojnoka,“ zmiňuje plzeňského kondičního trenéra.