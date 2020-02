Dočkal o Kangovi, EURO i zranění: Vůči Spartě jsem se cítil provinile | iSport.cz

Nastoupit do prvního soutěžního utkání jara. Tedy už za týden a půl. To je meta, ke které se Bořek Dočkal momentálně upíná. Definitivní návrat kapitána Sparty po roční pauze zaviněné zraněním achilovky je na spadnutí. „Když už jsem se dopracoval až sem, tak to určitě chci zkusit,“ upozorňuje. V obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium lídr Pražanů rozebírá spolupráci s Guélorem Kangou, pocity provinilosti během dlouhé absence i letní EURO, jehož nový systém se mu úplně nezdá.

Ještě na konci loňského kalendářního roku se předpokládalo, že Bořek Dočkal vpluje do tréninku se spoluhráči až v druhé polovině přípravného období. Jenže...

Zkušený záložník rekonvalescenci urychlil natolik, že už zvládl start ve dvou testovacích duelech. A podle všeho bude schopen zasáhnout hned prvního soutěžního utkání proti Slovanu. „Měli jsme dobrý plán. A tělo to přijalo, zvládalo zátěž. Navíc jsem byl ve skvělých rukách,“ pochvaluje si kapitán národního týmu.

Od vašeho prvního startu v přípravě uplynul týden a půl. Jak jste na tom nyní?

„Cítím, že to pokračuje směrem, jakým chceme. Nenastala žádná komplikace. Skládám dávky tak, abych nevynechal žádný trénink. Budu se snažit být připravený na soutěžní zápas, to je nejjasnější měřítko toho, jak na tom jsem. Chodím na každou jednotku, i když nejsem schopen všechno dělat v takové intenzitě a objemu jako kluci. Pro mě je každý trénink test, abych si osahal věci a viděl, jak tělo reaguje na změny v zátěži.“

Čili dnů, kdy se necítíte dobře, výrazně ubývá?

„Musím říct, že v tom je největší posun. Slabší dny už prakticky nejsou. Držím si standard, směrem k zápasu se snažím připravit co nejlépe. Tam je to nejdůležitější. Ukáže mi to, jak jsem na tom doopravdy.“

Dokážete říct, čím se vaše rekonvalescence tak uspíšila? Ještě v prosinci to nevypadalo, že byste mohl absolvovat prakticky celou přípravu s mužstvem.

„Spíš se projevilo to, že jednotlivé drobné kroky se dělaly dobře. Správně se to nastavilo, o to rychleji přišel výsledek. Nemyslím, že by to bylo objevem něčeho úžasného, co bych mohl doporučit. Měli jsme dobrý plán. A tělo to přijalo, zvládalo zátěž. Byla to souhra víc věcí, já navíc byl ve skvělých rukách.“

Veškerou přípravu tedy směřujete k tomu, abyste byl připravený na úvodní jarní duel?

„Když jsem to dopracoval k tomuto stavu, tak už bych se o to rád pokusil. Chtěl bych být k dispozici, to je pro mě zásadní. Není to tak, že bych se někam tlačil za každou cenu. To musí rozhodnout trenéři, jestli budu na hřišti prospěšný. Ale můj cíl to je. Cítím, že jsem blízko, abych nějaký výkon na hřišti předvést mohl. Určitě se o to chci pokusit.“

Jaký byl z vašeho pohledu sparťanský podzim? Přece jen můžete hodnotit z určitého odstupu.

„Takový nestabilní. Myslím, že na to měl vliv ne úplně povedený začátek. Tým, jak jsme ho měli poskládaný, potřeboval bodový základ, aby mu to zvedlo sebevědomí a mohl podzim rozjet lépe. Podepsalo se, že jsme to bodově úplně nechytili, čelo se nám výrazně vzdálilo. Projevilo se to pak na výkonech, že jsme nebyli schopní dotáhnout k úspěšným výsledkům zápasy, které jsme měli dobře rozehrané.“

Jak jste snášel situace, kdy jste na zápasy musel koukat jen z tribuny a neměl jste možnost parťákům pomoci?

„Člověk se to snaží dát stranou, protože ví, že to je na dlouhou dobu a trápit se tím týden co týden by pro hlavu nebylo úplně dobré. Na druhou stranu se tomu úplně neubráníte. Já jsem šel do Sparty, protože mi na ní záleželo. Chci, aby se jí dařilo. Když jsem pak nebyl