Baník pod Kozlem: šance pro mladé, riziková krása i Barošovo poslední jaro | iSport.cz

Přípravu má za sebou, alespoň co se týče zápasů. Baník se po prohrané generálce s norským Stabaekem (0:2) vrátil z Malty domů, kde již nesehraje žádné utkání. Trenér Luboš Kozel bude nyní s hráči pilovat taktické detaily a hlavně pracovat na odstranění šílených individuálních chyb, které vedly k nepřesvědčivým výsledkům. Zejména kvůli nim Ostravští vyhráli jen dva z deseti zimních duelů. Co se ukázalo v prvním měsíci pod novým koučem?

Posily míří do základu

Roman Potočný si pro sebe pronajal levou stranu zálohy (do chvíle, než vyfasuje osmou žlutou), tam není co řešit, posila z Liberce má místo jisté. Karetní trest Patrizia Stronatiho momentálně posílá do základu i stopera Jaroslava Svozila, jenž si však na nový styl a spoluhráče bude muset ještě zvyknout.

Otazník je na hrotu, kde se o pozici útočníka číslo jedna pere Ondřej Šašinka, navrátilec z hostování ve Slovácku, s urostlým Tomášem Smolou. Mladší odchovanec se střelecky trápil, ale trenér mu šanci dá. A podrží ho.

10

Na tolik milionů korun vyšly Baník příchody Romana Potočného a Jaroslava Svozila.

Fillo nemá konkurenci

Lukáš Pazdera zamířil po konci smlouvy do Příbrami, Josefa Celbu poslal Baník po nepovedeném zápase s Ružomberokem (0:4) na hostování do druholigových Vítkovic. Na pozici pravého beka tak zbyl pouze Martin Fillo, který nemá konkurenci. A navíc mu v červnu končí v klubu kontrakt.

Proto tam kouč Luboš Kozel zkoušel