Dočkal a Kanga? Fotbalisti jako blázen, říká Krejčí. Co bude jeho úkol? | iSport.cz

Soustředění ve Španělsku i celá zimní příprava pomalují spějí do finále. Jak tréninkový blok hodnotíte?

„My jsme především rádi, že můžeme trénovat v těchto super podmínkách. Jsme tu pospolu, je to pro nás další možnost, jak se můžeme ještě víc sblížit. Hodnotím to jenom pozitivně.“

A co přípravné zápasy? Zatímco v Praze jste pouze vyhrávali, v Marbelle na výhru čekáte.

„Já myslím, že se naše hra určitě zvedá. Neustále na tom v tréninku pracujeme. Nacvičujeme jak rozehrávku, tak útočnou fázi i postavení v defenzivě. I když se to naposledy s Bodo výsledkově nepovedlo, tak první poločas nějaké parametry měl. Ke konci jsme možná měli méně sil, ale všechno plyne k tomu, abychom byli dobře připravení na jaro.“

Pořád cítíte únavu z nabírání fyzické kondice?

„No, už to lehce odeznívá.“ (usmívá se)

Jak se vám ve středu pole spolupracuje s Guélorem Kangou a Bořkem Dočkalem, kteří se pohybují nad vámi?

„To je neuvěřitelné, fakt skvělé. Jsou to fotbalisti jako blázen. Jak Bořek, tak i Kaku a Tráva (Trávník). Všechno ohromně fotbalové typy. Já se jim snažím přizpůsobit, na hřišti jsem od defenzivy a primární rozehrávky. Souhra s nimi mi maximálně vyhovuje.“

Dá se zjednodušeně říct, že vaším úkolem je dostat k nim nahoru balon s tím, že oni už si pak poradí?

„Oni mají takovou kvalitu, že to k tomu plyne. Myslím, že to je docela přirozené, když máte na hřišti takové hráče.“

Vy jste během soustředění hodně vidět i mimo hřiště, v klubovém rádiu dokonce máte svůj koutek. Jak jste se k němu dostal?

(směje se) „Byla to spíš sranda. Jen jsme to tak nadhodili, že by se to dalo zkusit. Udělali jsme první díl. Mělo to docela úspěch, ale beru to jen jako uvolnění od fotbalu. Přece jen jsme tu čtrnáct dní, hlava se potřebuje uvolnit. Zabere to pár minut, uděláme si srandu a zase se soustředím na fotbal. Není to nic, co bych nějak hrotil.“

