„Nevypověditelná“ smlouva pro kouče Webera. Důvěřujeme si, zní z Boleslavi | iSport.cz

Je to krok, který má dát jednoznačně najevo: Sázíme na tebe a nic se na tom nezmění. Fotbalový klub z Mladé Boleslavi prodloužil o dva roky kontrakt s trenérem Jozefem Weberem i jeho asistentem Janem Baránkem. Ten původní končil v červnu tohoto roku, nyní se počítá s vypršením až v roce 2022. „Nevypověditelná smlouva? Já bych řekl pevná. Na české poměry specifická,“ navnadí mladoboleslavský šéf Josef Dufek.

Je to odměna za věrné služby – v dobrých, ale i zlých časech. Když se Weber na konci února 2018 do středu Čech přesunul po předčasném ukončení angažmá v Karviné, přišel do nevlídných poměrů: Boleslavi nevyšel návrat kouče Dušana Uhrina mladšího a tým v lize lapal po dechu na zoufalé 13. příčce.

„Mužstvo bylo v nedobré sportovní situaci, umístění v tabulce ani herní projev neodpovídaly našim představám,“ vzpomíná Dufek. „Trenéři museli pracovat s hráčským materiálem, který jsme v rozehrané sezoně měli, a povedlo se jim splnit základní cíl: záchranu,“ kvituje.

Pak přišel postupný vzestup spojený se zajímavým doplňováním kádru i „přeformátováním“ herního stylu směrem k větší atraktivnosti. Minulou sezonu Mladá Boleslav skončila sedmá, na podzim té nynější dokonce zle dotírala i na druhou Plzeň. Nebýt horší bilance na venkovních hřištích a proher v posledních dvou utkáních před koncem roku, mohla být i lepší než pátá. Na čtvrtou Spartu ovšem i tak ztrácí pouhý bod, šest bodů ji pak dělí od Západočechů.

„Tým díky trenérům začal předvádět rychlý, atraktivní fotbal s hodně góly. Samozřejmě bychom si představovali trochu méně těch obdržených, ale to je asi také daň hernímu stylu,“ míní Dufek. „Po celou dobu jsme byli s prací trenérů spokojeni,“ opakuje.

I proto už v listopadu rozjel jednání o prodloužení smlouvy. „Řekl, že by byl rád, abych zůstal a abychom ji podepsali před jarem,“ říká Weber. Stalo se – a o kontrakt ledajaký. Dufek nehodlá zacházet do podrobností, nicméně smlouva má být naformulována tak, že ukončit ji může jen oboustranná dohoda.

„Specifikum je v tom, že jsme se za služby, které trenér i se svými asistenty odvedl, dohodli na pevné, někdo by řekl nevypověditelné smlouvě. Nechtěli jsme deklarovat žádné výpovědní lhůty a podobně. Naším záměrem je, aby trenéři měli klid. Je to projev naší důvěry,“ vysvětluje Dufek.

Weberova tržní cena stoupá

Mladoboleslavský boss při tom dobře ví, že takové gesto je na místě i kvůli tomu, že Weber přišel o největší hvězdu týmu Nikolaje Komličenka, dalšího útočníka Murise Mešanoviče či záložníka Pavla Buchu. „Znovu mužstvo přebudovává,“ souhlasí Dufek.

„Ta smlouva je nadstandardní vzájemnou důvěrou,“ přitakává devětačtyřicetiletý kouč. Podle něho to však neznamená, že by se své pozice držel zuby nehty, i kdyby se týmu nevedlo. Jakkoli může za všech okolností počítat s vyplacením všech dohodnutých finančních podmínek.

„Spousta lidí se v tom bude pitvat, ale všichni jsme soudní a máme nějak nastavené vztahy,“ podotýká. Sám byl naopak ujištěn, že nebude Dufkovým fotbalovým zajatcem, byť nemá výstupní klauzuli. „Dovedu si představit, že může přijít velká nabídka. U hráčů i trenérů platí, že je nebudu držet za každou cenu a nebudu jim nařizovat: Zůstaneš tady!“ slibuje Dufek.

Tržní cena kouče, jenž je pro něho garantem další úspěšné etapy klubu, přitom podle všeho stoupá. „O tom jsem přesvědčen,“ nezaváhá ani na vteřinu Dufek.

„To se ještě uvidí,“ směje se Weber.

Vzápětí ale vážně dodá: „Bereme to všichni tak, že tu smlouvu chceme opravdu dodržet.“