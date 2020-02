Jeřábek vs. Teplice. Klub po hrozbě ukončení smlouvy: Hráč nemá výkonnost | iSport.cz

Jakub Řezníček (vpravo) slaví s Jakubem Marešem (vlevo) vyrovnávací gól do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalové Teplice ke konci roku přeřadily Michala Jeřábka do béčka. Odmítají však tvrzení hráče, že se tak stalo kvůli jeho odmítnutí prodloužit smlouvu. Důvodem je podle klubu zhoršená výkonnost způsobená předchozím zranění. Teplice tak reagují na dopis, který Jeřábek zaslal na klub a v němž upozorňuje na možnost jednostranného vypovězení smlouvy.

Hráč se opírá o nové směrnice FIFA a FAČR, které nátlak na prodloužení smlouvy – a následný trest v podobě přeřazení do béčka – považují za oprávněný důvod k výpovědi ze strany hráče. Teplice ovšem odmítají, že důvodem k přeřazení je neshoda ohledně nové smlouvy.

„Hráč kvůli zranění nebyl zdravotně způsobilý odehrát celou řadu utkání a musel vynechat také tři poslední ligové zápasy podzimní části. Pro nedostatečnou tréninkovou přípravu v důsledku předchozího zranění, spojenou se zhoršením výkonnosti, klub nemohl a nemůže aktivně nasazovat hráče do utkání a do tréninkového režimu A-týmu FK Teplice. Zcela popíráme jakoukoli účelovost v rozhodnutí o přeřazení hráče do B-týmu,“ stojí v prohlášení s tím, že klub nadále plní platnou smlouvu, z níž nevyplývá povinnost nasazovat hráče výhradně v souvislosti s aktivitami A-týmu.

Proti Teplicím však hovoří předchozí vyjádření jejich sportovního ředitele Štěpána Vachouška. „Jeřábkovi jsem oznámil, že když nepodepíše do konce roku, nepočítáme s ním,“ prohlásil a jako vysvětlení uvedl rok starý případ s Davidem Vaněčkem, který půl roku dopředu věděl, že v létě odejde do skotských Hearts.

„Konec angažmá už neměl takový, jaký bychom si představovali. Sám cítil, že byl už hlavou jinde, což není pro klub úplně ideální.“ Teplice nyní konstatují, že celá kauza „sleduje jediný cíl“, a sice „nátlak na předčasné ukončení stávající smlouvy, aby hráč mohl co nejdříve nastoupit do nového klubu.“ Podle zákulisních informací má mít Jeřábek od léta podepsanou smlouvu s Jabloncem.