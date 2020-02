Guľa po generálce Plzně: Čekáme na zprávy od lékařů. Proč nehrál Kopic? | iSport.cz

Jak vítěznou generálku hodnotíte?

„Z mého pohledu velmi slušný první poločas, dostatečně rychlý nejen v práci s míčem, ale i v přechodu. Proměnili jsme své gólové možnosti, akorát mě mrzí závěr, kde nás opravdu vyrušilo, že Aleš Čermák musel ze zdravotních důvodů střídat. V situaci, kdy jsme měli dát na 3:0, vstřelil soupeř gól na 2:1. Kluci si pak vyslechli pár věcí v kabině, uklidnili se, měli jsme tam velmi dobré přechody, které bylo třeba zužitkovat v gól. Nepodařilo se, vyrovnali na 2:2 a tam nám pomohla střídání, výborná reakce mužstva, kdy jsme opět odskočili na dva góly po týmových věcech, což je hodně cenné. V zápase jsme byli z mého pohledu silnější a potřebovali bychom být ještě efektivnější. Cenné vítězství i z pohledu herního výkonu.“

Za týden startuje liga. Jak se těšíte?

„Máme za sebou velmi kvalitní soustředění a těšíme se domů, na ligu. Potřebujeme kvalitně odstartovat v Opavě, těšíme se i na domácí zápasy, kde máme velkou sílu a věřím tomu, že i velkou podporu fanoušků. Snad se nám podaří společně vítězit.“

Blížila se dnešní sestava té, s kterou vyběhnete příští neděli v Opavě?

„Jedna věc je mít jasno, druhá věc pak zdravotní stav. Viděli jste, že jsme museli nuceně střídat, takže si počkáme na zprávy od lékařů. Máme deset dní do začátku prvního zápasu, to je stále velmi dlouhá doba na to, abychom dnes s jistotou řekli, že toto bude základní sestava. Jsme zkoncentrovaní, víme, že na první kolo potřebujeme být ve špičkové formě, kluci pro to dělají maximum. Ale sezona bude delší, nebude jen o jednom zápase.“

Proč nehrál od začátku Jan Kopic?

„Protože dostali šanci jiní kluci, nakonec se dostali na hřiště i hráči, které potřebujeme – to znamená všichni, kteří jsou k dispozici, zdravotně, výkonnostně i týmovým pojetím.“

V přípravě jste neprohráli. Jak jste s ní spokojen?

„Zrcadlo nám nastaví až liga. Příprava má svá specifika, ale tím, že jsme měsíc v novém klubu, cením si toho, že kluci přijímají některé věci, odraz toho byl v přípravných zápasech vidět. A věřím tomu, že v ligových zápasech to bude ještě znásobené jejich zkušeností, nastavením a individuální kvalitou. Věřím, že jsme dobře připravení a v lize to ukážeme.“

Může ještě dojít k zúžení či posílení kádru?

„Zúžení neočekáváme hlavně z toho důvodu, že si potřebujeme zkontrolovat zdravotní stav mužstva. Pak budeme reagovat, ale bude to spíš naopak, musíme být ostražití.“

Guľa po výhře Plzně: Nebyl jsem spokojený. Příchod útočníka úplně nevyloučil