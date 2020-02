Jílek po přípravě: Žádný propadák. Jak počítá s Kangou či Karabcem? | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Plnou koncentraci na přípravu týmu mu rozbila náhlá viróza. Trenér Sparty Václav Jílek musel na čtyři dny do karantény, druhou polovinu španělského soustředění už se plně věnoval svým svěřencům. Generálka na jarní část sezony ho ovšem uklidnit nemohla, Pražané po matném výkonu podlehli Malmö a před prvním ligovým duelem s Libercem nejsou zcela v klidu. „Ale určitě to není tak, že bychom se museli třást,“ uklidňuje letenský kouč.

Přípravu si rozdělili na dvě poloviny. Doslova. Zatímco v té první dokázali sparťané tuzemské soupeře porážet, po přesunu do Španělska naopak třikrát padli. A to i v generálce, kde navzdory nejsilnější možné sestavě nestačili na Malmö. „Propadák to nebyl,“ upozorňuje trenér Václav Jílek. V rozhovoru pro deník Sport objasňuje situaci kolem Guélora Kangy či Adama Karabce a upřesňuje aktuální stav útočníka Václava Drchala.

Zimní příprava se chýlí ke konci. Nečekal jste s ohledem na vyznění generálky proti Malmö, že budete herně dál?

„Má to nějaký vývoj. Vrátil se Bořek, máme nějaké přeskupení v řadách i postavení. Z herního pohledu bylo utkání s Bodö kvalitnější. Malmö zase bylo takticky vyspělejším soupeřem, předčili nás v agresivitě. V tom máme rezervy. Představoval bych si, že utkání zvládneme lépe herně i výsledkově. Ale zase si nemyslím, že by to byl nějaký propadák a my se nyní museli třást, že nejsme nachystaní na soutěž.“

Vsadil jste na dva levonohé stopery a po zápase mluvil o tom, že rozehrávka v podání Dávida Hancka nebyla ideální. Dá se na ní pracovat nebo je nepřekročitelný limit to, že musí hrát přes nohu?

„Je to o práci. O tom, abychom Dávidovi vytvářeli podmínky k tomu, aby se mohl zlepšovat. A navozovali situace, které budou nastávat v zápasech. Musí je řešit na tréninku a pak si to přenést do utkání. V některých momentech jsme se zbytečně zbavovali míče. S ohledem na to, že nahoře máme Bořka s Kangou, bychom měli být určitě konstruktivnější.“

Považujete kádr směrem dovnitř za uzavřený?

„Myslím, že kádr je z 95, možná 98 procent hotový. Připravujeme se s kluky, které tu máme. Nejsou to hráči, kteří by neměli zvládnout patnáct jarních zápasů a domácí pohár.“

Jak budete na jaře využívat Guélora Kangu, kterému po sezoně vyprší kontrakt a může klub opustit?

„Bude to mít vývoj. V tuhle chvíli je plnohodnotnou součástí týmu. S Bodö ukázal velkou kvalitu. V generálce očekávání, která na něj máme, nenaplnil. Pokud bude lepší než ostatní, bude hrát. Pracuju s hráčem, otázka kontraktu je spíš na vedení. Nějaký záměr s ním je. My víme, že pokud bude ve svém optimu, je nám schopný hodně pomáhat. Pokud bude mít dostatečné zaujetí a odpovědnost dozadu, není důvod ho nevyužít.“

Jaký je stav rekonvalescenta do útoku Václava Drchala?

„Mysleli jsme si, že ho využijeme už ve Španělsku, nevycházely mu ale úplně dobře některé testové věci. Nechtěli jsme to zbytečně uspěchat a riskovat, že by se zranění obnovilo. Venca si musí projít kolečkem, jaké měl Lukáš Juliš. To znamená tréninková náplň s áčkem, pak zápasy B mužstva. Až bude plnohodnotně připraven a budeme mít jistotu, že koleno drží, dostane minutáž i v áčku. Samozřejmě pokud bude mít odpovídající výkonnost.“

Adam Karabec bude pokračovat s prvním týmem?

„Zatím v hlavě mám variantu, že Adam stoprocentně zůstane s námi. Je to velký talent, který potřebuje rozvíjet a potřebuje impulsy, co se týče rychlosti a náročnosti hry. Ty by mu mělo A mužstvo zaručit. Přiznám se, že ale úplně nepočítám, že by dostal v zápasech větší časový prostor, další hráči jsou před ním. Už samotná účast v tréninkovém procesu je pro něj ovšem velice důležitá.“