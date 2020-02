Sparťan Pulkrab je na hostování v ráži: Další gól je fajn. Co si myslí o Haškovi? | iSport.cz

Dá se po vítězství v posledním zimním zápase říct konec dobrý, všechno dobré?

„Výhra v generálce se počítá, ale taky tam bylo spoustu chyb. Nemůžeme mít hlavu v oblacích. A ještě jeden detail: pořád střídáme umělku a přírodní trávu, po návratu ze soustředění v Turecku musíme počítat s rozblácenými terény.“

Jste rád za gól proti Boleslavi? Pomůže po dlouhé pauze vašemu sebevědomí?

„Gól je pro útočníka vždycky super, v ostrém zápase i v přáteláku. Ovšem taky jsem měl další šance, klidně jsem mohl být třeba na dvou gólech. Uklidňuju se vzpomínkou na svoje jaro 2018 v Liberci: tenkrát jsem se moc netrefoval v přátelácích a opakoval si, že to přijde.“

Přišlo to, ligovou sezonu jste zakončil na deseti gólech.

„Zlomil jsem to odraženým balonem a pak z toho byla krásná série. Teď si říkám, že pořádně hraju fotbal po roce. Mám na sebe nějaké nároky, ale i s trenérem jsme se bavili o tom, že nesmím panikařit. Ta roční přestávka prostě bude znát.“

Pocity z přípravy s Bohemians máte jaké?

„Důležité je, že jsem přípravu prošel celou. Střídali jsme výkony i styly, měli jsme dobré i horší pasáže. Ve finále ale myslím, že to lepší převažovalo. Dokázali jsme si, že umíme hrát fotbal. Že nemusíme jen nakopávat a bránit. Dávali jsme góly po hezkých akcích, i v generálce jsme si vypracovali dost šancí. Pak už je to jen o jejich proměňování.“

Operovaná noha drží?

„Je v pohodě. Teplo a přírodní tráva v Turecku tomu jen pomohly. Dostal jsem se do stavu, kdy na to při zápase vůbec nemusím myslet. A teď už hurá do jara, chci pomoct Bohemce k záchraně. Uvidíme, až bude odehraných prvních pár jarních kol, ale myslím, že skupina pro udržení je pro naši hlavu málo. Mohli bychom mít i vyšší cíl.“

Hned první jarní kolo pro vás bude pikantní – hrajete doma se Slavií.

„Dost slávistů znám ještě z Liberce, i trenéry. Budou to pro mě dvě derby v jednom: jsem sparťan a ještě to bude zápas o Vršovice. Začínáme hodně zostra, nejdřív máme Slavii a potom jedeme do Liberce. Těžké zkoušky na začátek, ale těším se. Velký fotbal mi chyběl a taky bych si chtěl v lize vychutnat gól před fanoušky v Ďolíčku.“

Ještě ke Spartě: co říkáte na její poslední výsledky? Na soustředění ve Španělsku třikrát prohrála.

„Kdyby třeba proti Malmö kluci dali nějaké góly a soupeř neproměnil penaltu, mluvilo by se o tom jinak. Taky záloha Dočkal, Trávník, Krejčí, Kanga vypadá dobře. Nesledoval jsem úplně všechny zápasy, ale přehled mám.“

I o kauze kolem (ne)přestupu záložníka Martina Haška do Maccabi Haifa?

„Znám jen informace z novin, nevím nic navíc. Nechci moc soudit, sám jsem v takové pozici nikdy nebyl a ani bych se do ní nechtěl dostat. Zbytečná situace pro všechny strany, nepomáhá to Spartě ani Martinovi. Škoda, že se to stalo.“