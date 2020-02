15 procent gólů je pryč. Liga v zimě prožila odliv hvězd, kdo je nahradí? | iSport.cz

Někomu bude chybět chladnokrevnost Nikolaje Komličenka, druhému všestrannost Tomáše Součka, třetímu živelnost Michaela Krmenčíka, dalšímu zarputilost Murise Mešanoviče, jinému elegance Jakuba Plška či Dameho Diopa, leckomu chytrost Josefa Hušbauera nebo neomylnost Milana Škody. A FORTUNA:LIZE budou scházet hlavně góly všech těchto střelců, všichni totiž v zimě překročili její hranice a vydali se za novou výzvou, či dokonce splněným snem.

Nejprve hrstka statistik. Českou ligu opustilo v posledním přestupním období třináct hráčů, kteří se na podzim postarali dohromady o 67 gólů, což je patnáct procent z celkové produkce (433). Odešli dva ze čtyř nejlepších kanonýrů (Komličenko a Krmenčík). Zahraniční kluby zlákaly nejlepší podzimní šutéry Slavie, Plzně, Mladé Boleslavi, Baníku Ostrava a Olomouce.

„Každý je nahraditelný, ale tihle góloví hráči budou lize minimálně na začátku jara chybět,“ je přesvědčený Ivan Kopecký, zkušený trenérský bard a expert deníku Sport. „Já budu jednoznačně nejvíc postrádat Součka. A myslím, že Slavia se bude potýkat s produktivitou, nemá gólové hráče. Ano, Stanciu umí vystřelit zpoza šestnáctky, ale na podzim moc efektivní nebyl. Olayinka je sice dobrý fotbalista, ale má problémy dát branku,“ podotýká někdejší kouč české jednadvacítky.

Prohlédněte si v GALERII 13 hráčů, kteří v zimě zamířili z české ligy do zahraničí a na podzim vstřelili alespoň jednu branku:

Součkův transfer do West Hamu byl pro českou ligu bombou a zároveň báječnou reklamou. „To, že se do Premier League podařilo dostat z české ligy českého hráče, považuju za obrovský úspěch,“ pochvaluje si bývalý ligový kanonýr Petr Švancara. „Jsem zvědavý, jak se tam prosadí. Pro hráče je anglická liga nejvíc. Ale dostal se do ní zaslouženě,“ doplňuje někdejší útočník Brna, Slavie, Žižkova či Slovácka.

„Určitě se ve West Hamu může prosadit a myslím, že má i na to, aby se dostal do ještě lepšího anglického klubu,“ přidává svůj pohled Kopecký.

Jakýkoliv tým ze slovutné Premier League je pro hráče z české ligy top adresou. Ale co další destinace, kam hvězdy podzimu zamířily? Pro připomenutí: Komličenko přestoupil do Dynama Moskva, tradičního a ambiciózního ruského klubu, Krmenčík posílil lídra belgické ligy Bruggy, Mešanovič se mydlí v turecké nejvyšší soutěži o záchranu v barvách posledního Kayserisporu, Škoda je na tom s Rizesporem ve stejné soutěži o poznání lépe. „Dostali se do kvalitních lig, ale asi je to maximum, čeho mohli momentálně dosáhnout,“ glosuje to Kopecký.

Další důležitou otázkou je, jak si bez svých dosavadních opor poradí české celky. Slavia je relativně v pohodě díky napěchovanému kádru a gigantickému šestnáctibodovému náskoku před druhou Plzní. Ale jinde takový klid nemůže být. Třeba v Mladé Boleslavi. „Ta v zimě trpěla nejvíc. Odchod Komličenka bude znát. On je top útočník, všechny nás o tom přesvědčil, jeho čísla jsou neskutečná. Na druhou stranu když jeden odejde, je to šance pro druhého. V tomhle případě třeba pro Tomáše Wágnera,“ říká Švancara.

Ambiciózním Středočechům se ofenzivní letka úplně rozsypala. Kromě Komličenka a Mešanoviče ztratili ještě šikovného záložníka Pavla Buchu, jehož si z hostování stáhla Plzeň, a dirigenta Marka Matějovského, který si vážně poranil achilovku. „Začíná další etapa, kdy trenér znovu přebudovává mužstvo. Trošku jsme s odchody počítali už v letní fázi a přiváděli jsme hráče jako Tomáše Wágnera, Jiřího Klímu a další, aby se rozkoukali, zapadli do mužstva, zvykli si na herní styl. Teď pro ně přichází šance,“ vybízí k činům současné členy kádru boleslavský šéf Josef Dufek.

Plzeň vsadí po odchodu Krmenčíka na dvojici jiných útočných bijců, na Tomáše Chorého a Jeana-Davida Beauguela. „Ale nevím, nevím. Mají sice postavu, ale zase takoví fotbalisté to nejsou,“ soudí Kopecký.

Baník se zase po odchodu Diopa vyzbrojil Romanem Potočným, kterému se dařilo v Liberci, jen na podzim se trefil devětkrát. „A může se rozstřílet i v Ostravě, pokud mu spoluhráči pomůžou,“ upozorňuje zkušený trenér.

A kdo bude ligu na jaře hlavně bavit? „Já se těším na návrat Bořka Dočkala, může Spartě hodně pomoct. A svými přihrávkami třeba taky Liboru Kozákovi,“ přemítá Švancara. Kopecký pak ukazuje na Martina Doležala, ofenzivní trumf Jablonce. „Seděl by Plzni i Slavii. Myslím, že teď bude lize střelecky vládnout, je pro mě největším favoritem na krále kanonýrů,“ staví trenér, který dovedl k titulu Vítkovice, výzvu před urostlého Doležala.

